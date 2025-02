The Witcher 3'ün Eski Liderinden Şok Sözler: "Oyunu Keşke Çıkarmasaydık, Pişmanım"

The Witcher 3'ün eski baş görev tasarımcısı Mateusz Tomaszkiewicz, oyundaki bazı şeylerden açık açık nefret ettiğini açıkladı. Elinde olsa zamanı geri alıp bu hataları düzelteceğini söylüyor. Peki oyunda bu kadar nefret ettiği ne var?

Şu an Rebel Wolves stüdyosunda Blood of Dawnwalker adlı açık dünya RPG'si üzerinde çalışan Tomaszkiewicz, GamesRadar+'a verdiği röportajda The Witcher 3 hakkında şu sözleri sarf etti:

Oyunda gerçekten nefret ettiğim şeyler var. Keşke zaman yolculuğu yapıp düzeltebilsem.

Ancak hangi konuların onu rahatsız ettiğini açıklamadı. Bunun yerine, CDPR'deki ekibinin hatalarından ders çıkarıp sonraki projelere aktardığını belirtti.

Rebel Wolves Stüdyosunun Başına Geçti

Tomaszkiewicz, Cyberpunk 2077'de de yardımcı yönetmen olarak görev aldıktan sonra 2021'de CDPR'den ayrıldı. Şimdi ise kardeşi ve eski CDPR çalışanı Konrad Tomaszkiewicz ile Rebel Wolves stüdyosunun başında görev yapmakta.

Yeni projeleri Blood of Dawnwalker, vampirlerin yönettiği bir dünyada geçen karanlık bir açık dünya RPG'si. Oyunun ana karakteri Coen, bir vampir-insan melezi olan Dawnwalker'a dönüşerek hem gündüz hem de gece hayatta kalabiliyor.

Oyunun çıkış tarihine dair henüz bilgi yok ancak bu yaz bir oynanış gösterimi yapılacak.

Tomaszkiewicz, CDPR'den ayrılma sebebini ise "RPG kurallarını esnetmek ve küçük bir ekiple daha büyük işler yapmak" olarak açıklıyor. Bu oyunda The Witcher 3'teki hataları tekrar etmeyeceği kesin. Siz ne dersiniz?