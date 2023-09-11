Dünyanın önemli dijital yayın platformları arasında yer alan Netflix, yayın haklarını satın aldığı Türk dizilerinin yanında kendi imzasını taşıyanlarında yapımları da üstleniyor.

Netflix yapımlı Türk diziler hem senoryosu hem de profesyonel oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. Popüler dijital yayın platformu; komedi, dram, romantizm, gerilim gibi birçok türde Türk dizisinin yapımcılığını yapıyor.

Atiye başta olmak üzere Pera Palas'ta Gece Yarısı, Aşk 101, Bir Başkadır gibi birçok Türk dizisi Netflix imzası taşıyor. Biz de bu yazımızda Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy, Öykü Karayel, Alina Boz gibi birçok ünlü isimlerin yer aldığı Netflix yapımı Türk dizileri ile ilgili bir liste oluşturduk.

Netflix Yapımı Türk Dizileri

Atiye (2019 - 2021)

Şahmaran (2023)

Fatma (2021 - devam edecek)

Bir Başkadır (2022)

Yakamoz S-245 (2023)

Kulüp (2021 - devam edecek)

Hakan: Muhafız (2018 - 2020)

Kuş Uçuşu (2022)

Sıcak Kafa (2022)

Andropoz (2022)

Zeytin Ağacı (2022- devam edecek)

Erşan Kuneri (2021 - devam edecek)

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne (2023)

Pera Palas’ta Gece Yarısı (2022 - devam edecek)

Uysallar (2022)

Aşk 101 (2020 - 2021)

Rise of Empires: Ottoman (2020)

50M2 (2021)

1. Atiye (2019 - 2021)

Fantastik, gerilim ve dram türündeki Netflix yapımı Türk dizisi Atiye dizisi; Şengül Boybaş tarafından kaleme alınan “Dünyanın Uyanışı” kitabından uyarlanmıştır. Dizide Beren Saat, Melisa Şenolsun ve Mehmet Günsür başrolde oynamıştır.

Dizi, İstanbul’da yaşamını sürdüren Atiye isimli ressam üzerinden ilerliyor. Atiye bir gün Anadolu’da yer alan arkeolojik alanın geçmişiyle bağlantısının olduğunu öğrenir. Bunun üzere Atiye’yi macera dolu bir hayat beklemektedir. Ayrıca Atiye, bir evrensel sırrı da ortaya çıkarır.

2. Şahmaran (2023)

Netflix yapımı Türk dizileri listesi içinde yer alan Şahmaran; macera, fantastik ve dram türündedir. Pınar Bulut’un senaristliğini yaptığı dizinin yönetmeni Umur Turagay’dır. Şahmaran’ın başrol oyuncularıysa; Burak Deniz ve Serenay Sarıkaya’dır.

Dizinin konusu, öğretim görevlisi Şahsu’nun mesleğinden dolayı Adana’ya gitmesi üzerine şekilleniyor. Şahsu’nun Adana’ya gitmesi hayatının yeniden şekillenmesine neden olur. Adana’da Şahsu’nun yolu, aşk ve Şahmaran kehanetiyle kesişir.

3. Fatma (2021 - devam edecek)

Burcu Biricik, Mehmet Yılmaz Ak ve Uğur Yücel’in başrolde oynadığı Fatma isimli dizi; psikolojik drama türündedir. Dizinin senaristliğini Özgür Önurme yapmıştır. Yönetmenlik koltuğundaysa Özgür Önurme ve Özer Feyzioğlu oturmaktadır.

Fatma isimli karakter, kötü erkekleri öldürerek paçayı sıyırmaya çalışmaktadır. Gündelik yaşamda temizlikçi olarak çalışan Fatma’dan kimse şüphelenmez.

4. Bir Başkadır (2022)

Netflix yapımı Türk dizileri listesinde Berfun Oya tarafından yazılıp yönetilen Bir Başkadır isimli diziyi ekleyebiliriz. Dizinin başrol oyuncuları; Fatih Artman, Öykü Karayel ve Funda Eryiğit’tir.

Dizide birbirinden çok farklı hayatlar konu edilmiştir. Farklı hayatlar yaşayan insanların yolları bir gün kesişir. Birbirlerinden çok farklı olsalar da yollar kesiştikten sonra aslında birbirlerine yakın olduklarını fark ederler. Aradaki sınırlar kalkacak ve birbirlerinin yaşamlarına dokunmaya başlayacaklar.

5. Yakamoz S-245 (2023)

Ertan Saban, Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci’nin başrolde yer aldığı Yakamoz S-245 isimli dizinin konusu deniz biyoloğu Arman üzerinden ilerliyor. Arman, denizaltıyla yürütülen bir araştırmaya katılır. Fakat Arman ve mürettebatı, Dünya’yı yıkan felaketin sonrasında hayatta kalmaya çalışır.

Yakamoz S-245 dizisinin türü; dram, aksiyon ve post apokaliptir. Dizinin yönetmenliğini Umut Aral ve Tolga Karaçelik yapmıştır. Dizinin senaryosu; Atasay Koç, Murat Uyurkulak, Jason George, Sami Berat Marçalı ve Cansu Çoban yapmıştır.

6. Kulüp (2021 - devam edecek)

Dram türündeki Kulüp dizisinin yönetmenliğini Seren Yüce ve Zeynep Günay Tan yapmıştır. Dizinin senaristliğineyse Rana Denizer, Ayşin Akbulut ve Necati Şahin yapmıştır. Dizi, 1950’lili senelerdeki İstanbul’u konu almıştır.

Dizide sorunlu bir geçmişe sahip annenin hikayesi anlatılıyor. Büyürken yanında olmadığı kızıyla yeniden bağlantı kurmaya çalışır. Bunun için de bir gece kulübünde işe girer.

7. Hakan: Muhafız (2018 - 2020)

Netflix imzalı Türk dizisi Hakan: Muhafız; bilim kurgu, dram, aksiyon ve fantastik türündedir. Hakan: Muhafız, Türkiye’de çekimi yapılan ilk Netflix orijinal dizisidir. Dizinin yönetmen koltuğunda; Burcu Alptekin, Umut Aral, Gökhan Tiryaki, Gönenç Uyanık ve Can Evrenol oturmuştur.

Hakan: Muhafız dizisinin senaristleriyse; Aşkım Özbek, Emre Özpirinçci, Jason George, Atilla Ünsal, Yasemin Yılmaz ve Kerim Ceylan’dır. Dizide İstanbul’da yaşamını sürdüren gizli mistik düzenle bağlantısı olan bir gencin yaşamı anlatılıyor. Bu genç kenti düşmandan kurtarmaya çalışır.

8. Kuş Uçuşu (2022)

Netflix yapımı Türk dizileri arasında yer alan Kuş Uçuşu isimli dizinin yönetmenliğini Koray Kerimoğlu ve Deniz Yorulmazer yapmıştır. İbrahim Çelikkol, Birce Akalay ve Miray Daner’de başrolde yer almıştır. Dizinin senaristliğineyse Meriç Acemi yaptı. Kuş Uçuşu dizisinde idealist ve deneyimli Aslı isimli bir habercinin mücadelesi anlatılıyor.

9. Sıcak Kafa (2022)

Dram, Distopik ve macera türündeki Sıcak Kafa adlı dizide dil bilimci Murat Siyavuş’un acımasız bir kurum tarafından hedef haline gelmesi anlatılıyor. Murat Siyanuş, iletişimle yayılan salgının esir aldığı distopik evrende hastalıkla ilgili bağışıklık kazanmıştır.

10. Andropoz (2022)

Tamer Karadağlı, Engin Günaydın ve Derya Karadaş’ın başrol oynadığı Andropoz dizisinin yönetmenliğini Taylan Biraderler yapmıştır. Dizinin senaristi de Engin Günaydın’dır. Dizide 50 yaşını geçen aile babası Yusuf ana karakterdir.

Yusuf 50 yaşını geçtikten sonra kafayı değişimle bozar. İlk olarak saçını boyayarak değişime başlayan Yusuf’un hayatı bambaşka bir boyuta geçer. Komedi türündeki dizide değişim uğruna Yusuf’un başına gelenler anlatılmaktadır.

11. Zeytin Ağacı (2022 - devam edecek)

Burcu Alptekin tarafından yönetilen Zeytin Ağacı dizisinin senaristti Nuran Evren Şit’tir. Zeytin Ağacı’nın başrol oyuncuları; Boncuk Yılmaz, Tuba Büyüküstün ve Seda Bakan’dır.

Dram ve romantik türündeki dizi; Leyla, Ada, Sevgi karakterleri üzerinden ilerliyor. Bu üçlü; Ayvalık, rakı ve balık şeklinde bir maceraya başlarlar. Üç kafadar, başladıkları macera sayesinde geçmişleriyle barışır.

12. Erşan Kuneri (2021 - devam edecek)

Netflix yapımı Türk dizileri listesi içerisine komedi türündeki Erşan Kuneri isimli diziyi alabiliriz. Cem Yılmaz bu dizinin hem senaristliğini hem de yönetmenliğini yapmıştır. Ayrıca ünlü komedyen başrolde de yer aldı.

Cem Yılmaz’ın yanı sıra dizide Ezgi Mola ve Zafer Algöz’de başrolde oynamıştır. Dizi, erotik film yapımcısı ve yönetmeni olan Erşan Kuneri’nin 1980’li senelerde farklı türlerde filmler çekme maceralarını anlatıyor.

13. Biz Kimden Kaçıyorduk Anne (2023)

Melisa Sözen, Musa Uzunlar ve Eylül Tumbar’ın başrolde yer aldığı Biz Kimden Kaçıyorduk Anne yönetmenliğini Umut Aral yapmıştır. Dizinin senaristiyse Ertan Kurtulan’dır. Dizi; gizem, suç ve dram türündedir.

Dizide otellerde kaçak bir hayat yaşayan gizemli anneyle kızının hikayesi anlatılıyor. Anne, kız karşılarına çıkan zorluklarla baş etmeye çalışırlar. Anne ve kızın geçmişteki sır perdesi de açılır.

14. Pera Palas’ta Gece Yarısı (2022 - devam edecek)

Hazal Kaya, Selahattin Paşalı ve Tansu Biçer’in başrolde oynadığı Pera Palas’ta Gece Yarısı isimli dizi hem tarihi hem de dram türündedir. Dizinin senaristi, Elif Usman’dır. Dizinin yönetmenliğineyse Nisan Dağ ve Emre Şahin yapmıştır.

Dizinin konusu, tarihi İstanbul oteli Pera Palas’ta geçiyor. Pera Palas’ta bir gazeteci geçmişe doğru yolculuğa çıkar. Gazeteci, modern Türkiye’ye kurulan komployu durdurmak için uğraşır.

15. Uysallar (2022)

Netflix yapımı Türk dizileri listesi içerisine Uysallar isimli diziyi de ekleyebiliriz. Uysallar dizisi komedi ve dram türündedir. Dizinin yönetmenliğini Onur Saylak, senaristliğineyse Hakan Günday yapmaktadır. Dizinin başrol oyuncuları; Haluk Bilginer, Songül Öden ve Öner Erkan’dır.

Uysallar dizisinde bir orta yaş krizine giren Mimar Oktay’ın yaşadıkları anlatılıyor. Mimar Oktay, yaşadığı hayattan hiç mutlu değildir. Fakat gençlik döneminde punkçı olarak çalıştığı dönemlerde mutlu olduğunu fark eder. Bundan dolayı Oktay geceleri punkçı olarak çalışmaya başlar.

16. Aşk 101 (2020 - 2021)

Dram, komedi, gençlik ve romantik türdeki Aşk 101 dizisinin senaristi Meriç Acemi’dir. Dizinin yönetmenliği; Deniz Yorulmazer, Gönenç Uyanık, Ahmet Katıksız ve Umut Aral tarafından yapılmıştır. Alina Boz, Kubilay Aka ve Mert Yazıcıoğlu’da başrolde yer almıştır.

Dizi; kaos, aşk, gençlik ve aile öğeleriyle öne çıkıyor. Aşk 101, bir grup gencin sevgiyle arkadaşlık kavramlarını anlayıp sonrasında kendilerini ifade etmelerini anlatıyor.

17. Rise of Empires: Ottoman (2020)

Kelly McPherson’un senaristliğini yaptığı Rise of Empires: Ottoman dizisinin yönetmeni Emre Şahin’dir. Tommaso Basili, Cem Yiğit Üzümoğlu ve Selim Bayraktar da filmde başrolde yer almışlardır.

Dizide Osmanlı Sultanı II Mehmed, Konstantinopolis’i ele geçirmek için cesurca savaşır. Tarihi, kurgu ve aksiyon türündeki dizi, nefes kesen sahnelerle doludur.

18. 50M2 (2021)

Netflix yapımı Türk dizileri listemizin sonuncu sırasındaysa 50M2 isimli dizi yer alıyor. Dram ve aksiyon türündeki dizi, Burak Aksak tarafından kaleme alınmıştır. Dizinin yönetmenliğini Selçuk Aydemir yapmıştır.

50M2’nin başrol oyuncuları; Engin Öztürk, Cengiz Bozkurt ve Kürşat Alnıaçık’tır. Dizide Gölge isimli karakter, gerçek kimliğini bilmemektedir. Bu sebeple sahte kimlikle yaşamını sürdürmektedir.

Fakat geçmişindeki detayları yüzüstüne çıkarmak ister. 50M2’de izleyici gerçek kimliğine ulaşmaya çalışan Gölge’nin yaşadıklarına şahit olacak.

Peki, sizin favoriniz olan Netflix yapımlı Türk dizisi hangisi? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.