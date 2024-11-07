Nissan Tam 9 Bin İşten Çıkaracağını Açıkladı: Dev Marka Küçülmeye Gidiyor!

Japonya merkezli teknoloji devi Nissan, son zamanlarda pek de iyi günler geçirmiyor. Şirket, bu yıl itibariyle in ve Amerika Birleşik Devletleri'nde düşüşe geçen satışları nedeniyle 9 bin çalışanına veda edeceğini açıkladı. Detaylar haberde.

Nissan, Yeni Tasarruf Planı Kapsamına İşten Çıkarmalara Başladı

Dünyanın önde gelen otomobil üreticilerinden Nissan, özellikle Çin ve ABD'de düşen pazar payı nedeniyle yeni bir tasaruuf planını hayata geçirdi. Şirket, söz konusu program ile birlikte toplam giderini yaklaşık 2,6 milyar dolar azaltmayı hedefliyor. Üzücü olan kısım ise şirket bu tasarrufun büyük bir kısmını yapacağı işten çıkarmalar ile sağlayacak.

Aktarılanlara göre Nissan, yeni program kapsamında dünya genelindeki tüm üretim tesislerinde tam 9 bin çalışanını işten çıkaracak. Japon otomotiv devi bu işten çıkarmalarla beraber üretim kapasitesini de yüzde 20 oranında azaltacak. Şirket, yaptığı açıklamada yıllık kar beklentisini yüzde 70 oranında düşürerek 3.2 milyar dolar seviyesinden 975 milyon dolara indirdiğini duyurdu.

Uzmanlar, Nissan'ın bilhassa Çin’deki yerli üreticilerin elektrikli araç pazarında artan hakimiyeti nedeniyle otomobil sektöründe zorlandığını belirtiyor. Şirketin ayrıca özellikle ABD'deki elektrikli araç sektöründe varlık gösteremediği de vurgulanıyor.

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Nissan bu kötü gidişatı durdurmak için ne yapmalı? Yorumlarda buluşalım...