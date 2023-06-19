Nissan Fiyat Listesi - 2023

Nissan fiyat listesi, Japonya merkezli otomotiv şirketi tarafından üretilen otomobil modellerinin ne kadar ücrete satıldığını gösteriyor. Bu yazıda yakın zamanda Nissan marka araba satın almak isteyen kişiler tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız.

2023 Yılına Ait Nissan Fiyat Listesi

Türkiye'de satışa sunulan Nissan modelleri arasında Qashqai, Qashqai e-Power, X-Trail, X-Trail E-Power ve Juke modelleri yer alıyor. Fiyatlar modelden modele ve donanımdan donanıma değişiklik gösteriyor. Peki, Nissan tarafından piyasaya sürülen ve büyük bir popülerliğe sahip olan otomobil modelleri ne kadar fiyata satılıyor?

Not: Rehberde yer alan Nissan marka sıfır araba fiyatları zaman içerisinde artabilir ya da azalabilir.

Nissan Qashqai Fiyatları

1.3 DIG-T 158PS Düz Vites Tekna: 1.199.200 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Tekna: 1.255.300 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Designpack: 1.452.400 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack: 1.493.400 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Skypack 4x4: 1.562.400 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium: 1.718.600 TL

1.3 DIG-T 158PS X-Tronic CVT Platinum Premium 4x4: 1.787.600 TL

Nissan Qashqai e-Power Fiyatları

e-POWER Designpack: 1.714.900 TL

e-POWER Skypack: 1.755.900 TL

e-POWER Platinum Premium: 1.981.100 TL

Nissan X-Trail Fiyatları

1.5 DIG-T 163PS X-Tronic CVT Skypack: 1.871.900 TL

1.5 DIG-T 163PS X-Tronic CVT Platinum Premium: 2.084.600 TL

Nissan X-Trail E-Power Fiyatları

e-4ORCE Skypack 4x4: 2.373.100 TL

e-4ORCE Platinum Premium 4x4: 2.585.800 TL

e-4ORCE Platinum Premium 7-Koltuk 4x4: 2.621.800 TL

Nissan Juke Fiyatları

1.0 DIG-T 115PS Düz Vites Tekna: 924.600 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna: 1.059.500 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum: 1.158.000 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Perso: 1.192.100 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium: 1.289.600 TL

Bu yazıda Japonya merkezli otomotiv şirketi Nissan tarafından piyasaya sürülen otomobil modellerinin ne kadar fiyat etiketiyle satıldığına dair merak edilen soruyu yanıtladık. Peki, sizce en başarılı Nissan otomobil modeli hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.