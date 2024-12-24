Nissan ve Honda Birleşmesi Resmiyet Kazandı: Dünyanın En Büyük Üçüncü Markası Olacaklar!

Son zamanlarda yaşadığı mali zorluklar nedeniyle batmanın eşiğindeki Nissan'nın yardımına bir başka Japon otomobil devi Honda yetişti. İkili, geçtiğimiz saatlerde yaptıkları duyurda bir süredir konuşulan birleşme iddialarını doğruladı.

Yapılan açıklama ile birlikte iki otomobil üreticisinin birleşeceği söylentileri resmiyet kazanırken, firmaların bu konu hakkındaki planları gün yüzüne çıktı.

Nissan 2026'da Honda İle Birleşerek Dünyanın En Büyük Üçüncü Otomobil Üreticisi Olacak

Japon otomotiv sektörünün iki devi Nissan ve Honda, ilk olarak geçtiğimiz hafta ortaya atılan birleşme iddiaları ile gündeme gelmişti. İki firma tarafından bugün yapılan ortak basın toplantısında, Honda'nın finansal destek almazsa 2025'te batacağını duyuran Nissan ile birleşeceği açıklandı.

İki şirket, yaptıkları açıklamada yeni bir mutabakat anlaşması imzaladıklarını ve böylece birleşmek için ilk adımı attıklarını ifade etti. Buna ek olarak Nissan'ın bünyesinde bulundurduğu bir diğer marka Mitsubishi Motors’un da bu birleşmeye dahil olacağı duyuruldu.

İddialara göre otomotiv markaları, birleşme sürecini 2026 yılının yaz aylarında tamamlamayı hedefliyor. Öte yandan 40 milyar dolar değerindeki Honda'nın 10 milyar değere sahip Nissan ile birlşemesi sonucu ortaya çıkacak yeni firmanın, dünyanın en büyük üçüncü otomobil üreticisi olacağı belirtiliyor.

Peki siz Honda ve Nissan'ın birleşmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...