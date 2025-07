Android Özellikleri Nokia 3210'da Çalışsaydı Nasıl Olurdu? (Video)

Febri_Walanda adlı bir X kullanıcısı, "Google Haritalar servisi Nokia 3210 modelinde çalışsaydı nasıl görünürdü?" temalı, bir dakikalık bir video hazırladı. Videoda telefonun tasarımıyla uyumlu olarak siyah şeritler ve fontlar kullanıldı.

Google Haritalar servisi aslında tam 20 yıldır hayatımızda. O dönemin telefonları henüz akıllı değildi tabii. 20 yıl önce Nokia, Sony Ericcson, Motorola ve Samsung gibi telefonların hüküm sürdüğü bir yıldı. Telefonlardaki kamera sistemleri daha yeni yeni gelişmeye başlamıştı ve Bluetooth destekli telefonlar yaygınlaşıyordu.

Peki Nokia 3210'de Haritalar çalışsaydı nasıl görünürdü? İşte o video...

Nokia, o dönem piyasaya sürdüğü Nokia 1100 modeliyle dünyanın en çok satan cep telefonu haline gelmişti. Yine Nokia'nın efsane telefonu 3310 ise sağlamlığıyla günümüz internet meme'lerinin temelini atmıştı. Muhtemelen bugünün dünyasına en yakın telefon ise Blackberry 7290 olmuştu. E-posta gönderimi ve mesajlaşma için sıkça tercih ediliyordu, üstelik bilgisayar klavyesine benzer bir tuş tasarımına sahipti. Hiçbir model eş zamanlı GPS sistemiyle çalışacak kadar gelişmiş değildi tabii. Olsaydı nasıl görünürdü şimdi göreceğiz.

İşte sizi 2000'lerin başına götürecek video:

If Google Maps had existed in 1999. pic.twitter.com/2jXTBOwOIU