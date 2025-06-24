Nothing Phone (3) Sahneye Çıkıyor! Batarya Kapasitesi Belli Oldu!

2023'te Phone (2) modeliyle karşımıza çıkan Nothing, önümüzdeki ay ise Phone (3) modelini tanıtacak. Geçtiğimiz günlerde bazı özellikleri sızdırılan cihaz için geri sayım başlamış durumda. Görünen o ki marka da tanıtıma hazırlanıyor. Öyle ki Nothing Phone (3), bir ülkeden daha sertifika aldı. Peki bu ne anlama geliyor?

Nothing Phone (3) İçin Geri Sayım Başladı

Nothing Phone (3), A024 model numarasıyla FCC veri tabanında ortaya çıktı. Amerika Birleşik Devletleri tarafından verilen bu sertifika sayesinde bazı teknik özellikleri de gözler önüne serildi.

Sertifikaya göre cihaz, Android 15 tabanlı Nothing OS 3.3 ile çalışacak. Bağlantı tarafında ise 5G, üç bantlı Wi-Fi 6E, Bluetooth ve NFC desteği dikkat çekiyor. Ayrıca telefonun 5.150 mAh kapasiteli bir bataryadan güç alacağı da kesinleşmiş durumda.

Beklenen Nothing Phone (3) Özellikleri

Şimdiye kadarki sızıntılara göre akıllı telefon, 6.7 inç boyutunda 1.5K çözünürlüğe sahip LTPO OLED ekranla gelecek. Bununla birlikte 50 MP özçekim kamerasına yer verecekken, arka tarafında üçlü kurulum bizleri karşılayacak. Bu kurulum 50 MP ana + 50 MP 3x periskop + 50 MP ultra geniş açılı kameralardan oluşacak.

100W hızlı şarjdan beslenecek Nothing Phone (3), Qualcomm imzalı Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisinden güç alacak.

İddia edilen Nothing Phone 3 özellikleri şu şekilde sıralandı;

Özellik Detay Ekran 6.7" 1.5K LTPO OLED Arka Kamera 50 MP Ana + 50 MP 3x Periskop + 50 MP Ultra Geniş Ön Kamera 50 MP Batarya 5150 mAh, 100W hızlı şarj Kablosuz Şarj Var + Ters şarj İşlemci Snapdragon 8s Gen 4 İşletim Sistemi Android 15 tabanlı Nothing OS 3.5 Diğer Özellikler NFC, eSIM, Glyph Matrix (yeni arayüz)

Nothing Phone (3) Tanıtım Tarihi

Nothing Phone (3)’ün 1 Temmuz’da tanıtılması bekleniyor. Görünen o ki model, telefon pazarında dikkat çekmeyi başaracak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.