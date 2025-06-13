Sıra Dışı Tasarımlı Nothing Phone (3) Alışveriş Sitesinde Görüntülendi

Nothing Phone (3) ile ilgili sızıntılar yaşanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tasarımı ortaya çıkan telefon bu kez alışveriş sitesinde görüntülendi. Paylaşılan görsele göre telefon yeni RAM seçeneği sunacak.

Nothing Phone (3) Görüntüsü Ortaya Çıktı

Nothing Phone (3) modeli Walmart'ın sitesinde ortaya çıktı. Web sayfasında telefonun ön ve arka yüzeyini gösteren bir görsel yer aldı. Bu görsel aynı zamanda telefonun RAM ve depolama seçeneğine dair önemli bir detayı da ortaya çıkardı.

Walmart'taki bilgilere göre telefonun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip bir sürümü çıkacak. Önceki sızıntılara göre telefonun 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip bir sürümü de yer alacak. Kullanıcılar böylece ihtiyaçlarına göre iki sürümden birini tercih edebilecek.

Phone (3) modelinin arka yüzeyinde hem tasarımda hem de kamera düzeninde önemli bir değişiklik yapılacak. 2023 yılında satışa sunulan Nothing Phone (2) modelinde iki adet kamera tercih edilmişti. Yeni telefonda ise üç adet kamera yer alacak.

Nothing Phone (3) Fiyatı

Geçtiğimiz haftalarda ortaya atılan iddiaya göre Nothing Phone 3'ün 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 799 dolar (31.510 TL), 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 899 dolar (35.265 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

Nothing Phone (3) Özellikleri

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre Yeni telefon gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alacak. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen iki adet 4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L ve altı adet 3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M olmak üzere toplamda sekiz çekirdek içeriyor.

Telefonda 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera yer alacak. Diğer kameraların çözünürlüğü ve özellikleri henüz bilinmiyor. 6,77 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LTPO AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonun 5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olması bekleniyor.

Nothing Phone (3) Tanıtım Tarihi

Uzun süredir merakla beklenen Nothing'in Phone 3 modeli 1 Temmuz 2025 tarihinde tanıtılacak.