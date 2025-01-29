Nothing Phone 3a'nın Özellikleri Sızdırıldı! 120Hz Ekran ve Dahası

Sıra dışı tasarımlı telefonlarıyla tanınan Nothing, 4 Mart 2025 tarihinde yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Şirketin yeni lansmanı merakla beklenirken Nothing Phone (3a) modelinin özellikleri gün yüzüne çıktı.

Nothing Phone (3a) Özellikleri Nasıl Olacak?

İddiaya göre 6,8 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor. Gücünü Snapdragon 7s Gen 3 işlemcisinden alacak cihazda 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneğinin olması bekleniyor.

Android 15 tabanlı Nothing OS 3.1 ile beraber gelecek Nothing Phone (3a) modelinde 256 GB depolama alanı bulunacak. Depolama alanı tarafında 256 GB'ın yanı sıra 128 GB seçeneği de sunulabilir.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde OIS destekli ana kamera, 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde telefoto kamera bulunacak. Nothing Phone (2a) modelinde sadece 50 MP ana kamera ve 50 MP ultra geniş açılı kamera mevcut.

Yeni telefonun ön yüzeyinde 32 megapiksel çözünürlüğünde bir kameranın yer alacağı öne sürüldü. 45W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek telefonda 5.000 mAh batarya kapasitesi bulunacak.

Bağlantı tarafında 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 ve NFC teknolojileri yer alacak. Özelliklere dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı özelliklere sahip olabileceğini belirtelim.

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