Nothing Phone 2a Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Nothing Phone 2a özellikleri, Nothing marka akıllı telefon kullanmaktan keyif alan pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, 2023 yılının kasım ayı içerisinde ortaya çıkan akıllı telefon modeli neler sunacak?

11 Temmuz 2023 tarihinde yapılan tanıtım ile beraber Nothing Phone (2) tanıtıldı. Telefon, farklı tasarımı ve donanım bileşenleriyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarmıştı. Nothing'in Phone 2a isimli yeni bir akıllı telefon modeli daha piyasaya sürmeye hazırlandığı iddia ediliyor.

Not: Bu rehber, Nothing Phone 2a fiyatı, donanımı ve çıkış tarihi hakkında ortaya atılan iddialar göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Bu nedenle rehberde bulunan bilgiler, zaman içerisinde değişiklik gösterebilir.

Nothing Phone 2a Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,7 inç

: 6,7 inç Ekran Teknolojisi : AMOLED

: AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080 x 2400 piksel

: 1080 x 2400 piksel Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz İşlemci : Snapdragon 7 Gen 3 veya Snapdragon 7 Gen 2

: Snapdragon 7 Gen 3 veya Snapdragon 7 Gen 2 RAM : 8 GB / 12 GB

: 8 GB / 12 GB Depolama : 128 GB / 256 GB / 512 GB

: 128 GB / 256 GB / 512 GB Arka Kamera : 50 MP + 50 MP

: 50 MP + 50 MP Ön Kamera : 16 MP

: 16 MP Batarya Kapasitesi : 4.920 mAh

: 4.920 mAh Kablolu Şarj : 45W

: 45W Yazılım: Android 14 tabanlı NothingOS2.5

İddiaya göre 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak telefon, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Telefonda Snadpragon 7 Gen 3 veya Snapdragon 7 Gen 2 işlemcisinin yer alacağı tahmin ediliyor.

Telefonun 50 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kameraya sahip olacağı söyleniyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kameranın yer alması bekleniyor.

4920 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı söylenen cihaz 45W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyebilir. Söz konusu akıllı telefonun önceki Nothing modellerine benzer bir tasarıma sahip olacağı tahmin ediliyor. Peki, Nothing Phone 2a ne kadar fiyata satılacak?

Nothing Phone 2a Fiyatı

Nothing Phone 2a isimli akıllı telefon modelinin 250 dolar civarında başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Telefonun ücreti ile ilgili henüz resmî açıklama yapılmadı. Bu nedenden ötürü telefon farklı fiyat etiketine sahip olabilir.

Nothing Phone 2a Çıkış Tarihi

Nothing'in 2024 yılının ocak ayında bir etkinlik düzenleyeceği iddia ediliyor. Bu etkinlikte Nothing Phone 2a modeli tanıtılabilir. Resmî açıklama yapılmadığından dolayı telefon farklı bir tarihte de tanıtılabilir.

Bu rehberde Nothing Phone 2a ne kadar fiyata satılacak sorusu dahil olmak üzere merak edilen bazı soruları cevapladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.