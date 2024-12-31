OpenAI İtiraf Etti: Beklenenden Çok Daha Fazla Para Gerekiyor

Yakın zamanda kâr amacı gütmeyen kuruluş olma statüsünden çıkan OpenAI, gelecekteki projeler için artık çok daha fazla para gerektiğini bildiriyor—eh doğal olarak.

Cuma günü yapılan bir duyuruda, ChatGPT’nin üreticisi OpenAI, kurumsal yapısını dönüştürerek kar elde etmeye öncelik vereceğini açıkladı.

Şirket şayet yarışta kalmak istiyorsa devasa yatırımlara ihtiyaç duyacağını şu sözlerle belirtiyor:

Büyük şirketlerin şu anda yapay zeka geliştirme için yüz milyarlarca dolar harcadığı düşünüldüğünde, bu misyonu sürdürmek için gerekenlerin farkına vardık.

OpenAI, geçmişte hayal ettiklerinden daha fazla sermaye toplamaları gerektiğini, yatırımcıların ise bu ölçekteki finansman için daha geleneksel hisse senedi yapıları istediklerini belirtti.

Kar Amacı Gütmeyenden Kamu Yararı Şirketine Dönüş

Bu duyuru, Eylül ayında Financial Times ve diğer kaynaklar tarafından gündeme getirilen, OpenAI’ın kar amacı gütmeyen statüsünü bırakacağına dair haberleri doğrulamış oldu. O dönem OpenAI, bu haberleri yalanlayarak kar amacı gütmeyen yapısının misyonlarının "çekirdeği" olduğunu savunmuştu.

Ancak şimdi, Microsoft destekli bu girişim, tamamen kâr odaklı bir dönüşüm gerçekleştirmese de, hayırseverlik artık tek öncelik olmaktan çıkmış durumda. Rakipleri Meta ve xAI tarafından bu sebeple eleştiri yağmuruna tutuluyor. Hatta Elon Musk bunun için dava bile açtı.

OpenAI’ın tüm operasyonlarını ve iş faaliyetlerini yönetecek yeni bir kurumsal yapı kuruluyor. Kâr amacı gütmeyen taraf ise liderlik ekibini ve çalışanları işe alma gibi hayırseverlik odaklı görevleri üstlenecek.

OpenAI Şimdi Yatırımcı Kovalıyor

Bu yeniden yapılanmanın amacı, yatırımcıları daha fazla getiri vaat ederek cezbetmekti. OpenAI’nin mevcut yapısı, yönetim kurulunun yatırımcıların çıkarlarını doğrudan gözetmesini engelliyor ve kâr amacı gütmeyen tarafın, kâr odaklı yapıyı kontrol etmekten fazlasını yapmasını zorlaştırıyordu.

Şirketin son yatırım turunda 6,6 milyar dolardan fazla yatırım toplandı ancak daha fazlası şart.

Tabii bu durum yasal zorlukları da beraberinde getiriyor. Az önce de bahsettiğimiz Meta ve xAI baskısı; OpenAI’a, insanlığa fayda sağlamak yerine kâr peşinde koştuğu gerekçesiyle dava açılmasıyla sonuçlandı. Şirketin kâr odaklı bir kuruma dönüşmesini istemiyorlar.

Sizce OpenAI'ın bu yeni yapısı şirketin finansal kanadını güçlendirecek mi yoksa daha beter problemlere mi çekecek? Yorumlarda buluşalım!