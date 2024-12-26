Sam Altman, OpenAI İçin 2025 Planlarını Takipçilerine Sordu
Sam Altman, Elon Musk’la süren gerilimin ortasında, OpenAI’ın geleceği için X platformundaki takipçilerinden fikir aldı.
Open AI CEO'su Sam Altman ve Elon Musk arasındaki rekabet iyice soğuk savaşa döndü. Yakın zamanda Musk'tan övgüyle bahseden Altman, kendisinin aynı zamanda bir "zorba" olduğuna değinmeden de geçmedi.
Altman'a göre ünlü milyarder Elon Musk sürekli teknoloji liderleriyle (Bezos, Zuckerberg) çatışma yaratıyor ki bu düşüncesinde haksız da değil. Altman ayrıca Musk’ın OpenAI'ın rakibi olarak çıkardığı Grok AI adlı sohbet botunu da eleştiriyor.
Musk Neden OpenAI'a Bu Kadar Takılmış?
Altman, bir podcast yayınında Musk’la olan anlaşmazlığını açık açık anlattı. Hatırlarsanız Musk bu yıl OpenAI’ya dava açmış; şirketin kâr amacı gütmeyen bir yapıdan kâr odaklı bir yapıya dönüştüğünü iddia etmişti. Daha da ilginci, Altman, Musk’ın bir dönem OpenAI’ın Tesla ile birleşmesini önerdiğini söyledi.
Musk’ın yeni davası ise OpenAI’ın tamamen kâr odaklı hale gelmesini engellemeyi hedefliyor. Tüm bu drama bir yana, OpenAI, bu yıl 6,6 milyar dolar yatırım alarak şirket değerini tam 157 milyar dolara çıkarmayı başardı.
Takipçilerin Fikirlerini Sordu
Altman, X'teki takipçilerine “OpenAI’ı nasıl daha iyi hale getirebiliriz?” diye sordu ve aldığı cevaplar gerçekten dikkate değerdi. İşte Altman’ın en beğendikleri:
- Aile Hesapları: Bir kullanıcı, çocukların AI’ı güvenle kullanabilmesi için ebeveyn kontrollerine sahip aile dostu hesaplar önerdi. Altman, bu fikri sevdi.
- Sesli Sohbetlerin İyileştirilmesi: Başka bir kullanıcı, ChatGPT’nin sesli sohbet özelliğinin kullanıcıları rahatsız edici şekilde böldüğünü söyledi ve bu özelliğin geliştirilmesi gerektiğini belirtti. Altman da bu yorumu haklı buldu.
- Sora’nın Geliştirilmesi: Pek çok kullanıcı, OpenAI’ın yeni metin-şekil video oluşturma aracı olan Sora’nın daha iyi hale getirilmesini istedi. Sora, 9 Aralık’ta piyasaya çıktı ve oldukça popüler, ama kalite ve özellik açısından geliştirme beklentisi var. Altman bu konuda da çalışmalar olduğunu söyledi.
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