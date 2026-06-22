OPPO'dan Tablet Gibi Telefon Geliyor! Tanıtım Tarihi Sızdırıldı

OPPO, geniş ekrana sahip yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Find N7 Wide olarak isimlendirilmesi beklenen telefonun tanıtım tarihi açıklığa kavuştu. Bu model, Find N serisinin önceki modelleriden daha farklı bir modül tasarımıyla bilrikte gelecek. Cihaz ayrıca önümüzdeki yıl piyasaya sürülecek.

OPPO Find N7 Wide Ne Zaman Tanıtılacak?

OPPO Find N7 Wide'ın 2027 yılının ilk çeyreğinde yani ocak, şubat veya mart ayında tanıtılacağı iddia edildi. Tanıtımla birlikte katlanabilir telefonun özellikleri, fiyatı ve renk seçenekleri belli olacak. Güçlü işlemci ve yüksek batarya kapasitesi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan OPPO Find N6, 2026 yılının mart ayında tanıtılmıştı.

OPPO Find N7 Wide Türkiye'de Satılacak mı?

OPPO Find N7 Wide'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de Find N6, Reno 15 ve Reno 15 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Find N7 Wide'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

OPPO Find N7 Wide'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

OPPO Find N6'nın 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü 179 bin 999 TL'ye satılıyor. Find N7 Wide'ın önceki modelden daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni katlanabilir telefon, 185 bin TL civarında bir fiyata satılabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

OPPO Find N7 Wide'ın Tasarımı Nasıl Olacak?

Çin merkezli sosyal medya platformu Weibo'da ortaya atılan iddiaya göre OPPO, geniş ekrana sahip yeni bir katlanabilir telefon üzerinde çalışıyor. Bu katlanabilir telefonun Find N7 Wide olarak isimlendirileceği öne sürüldü. Bu telefon, kullanıcıların en çok şikâyet ettiği konulardan birine çözüm getirecek.

İddiaya göre telefon, neredeyse tamamen pürüzsüz ve katlanma izi olmayan bir ekran ile birlikte gelecek. Bu katlanabilir telefon kullanım deneyimini bambaşka bir boyuta taşıyacak. Hem katlanma izinin olmaması hem de ekranın geniş ekrana sahip olması, film izlemeyi ve oyun oynamayı çok daha keyifli hâle getirecek.

Find N7 Wide'ın arka yüzeyinde yatay olarak konumlanmış bir modül bulunacak. Bu modülün üzerinde kameralar bulunacak. Bu, yeni model ile birlikte Find N serisinde önemli bir tasarım değişikliğinin yapılacağı anlamına geliyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli OPPO Find N6'nın arka yüzeyinde daire şeklinde bir modül bulunuyor.

Bu modülün üzerinde üç adet kamera mevcut. Modülün sol üst köşesinde ise bir adet LED flaş yer alıyor. Arka yüzeyde OPPO logosu da mevcut. Cihazın yan tarafında ise güç ve ses butonları bulunuyor. OPPO Find N5 ve Find N3'te de daire şeklinde bir modül tercih edilmişti. Bu modüllerin üzerinde kameralar yer alıyor.

Find N7 Wide'ın henüz bir görüntüsü paylaşılmadı. Katlanabilir telefonun henüz renk seçenekleri de belli değil. Find N6'nın turuncu, gri ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği ile birlikte satışa sunulduğunu belirtelim. Find N5'te beyaz ve siyah renk seçenekleri mevcut. Find N3 ise altın, yeşil, kırmızı ve siyah renk seçeneklerine sahip.

Editörün Yorumu

Geniş ekrana sahip katlanabilir telefonda hem oyun oynamanın hem de dizi ve film izlemenin daha keyifli olacağını düşünüyorum. Bu sayede kullanıcıların yanında tablet taşımasına da gerek kalmayacak. Geniş ekrana sahip katlanabilir telefon sayesinde tablet benzeri bir deneyim elde edilecek. Özellikler henüz belli değil ancak muhtemelen bu cihazda çok güçlü bir işlemci yer alacaktır. Dolayısıyla telefonda hem kaliteli grafiklere sahip mobil oyunlar sorunsuz oynanabilecek hem de video düzenleme gibi ağır işler sorunsuz yapılabilecektir.