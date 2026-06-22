120Hz Ekranlı Ucuz Android Telefon Yolda! Unisoc İşlemci ve Dahası

HMD yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte Luma 2 isimli telefonun özellikleri ortaya çıktı. Cihazda Unisoc tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunacak. 4 GB RAM'e sahip Android telefon ayrıca yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi sunacak.

HMD Luma 2'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,75 inç

6,75 inç Ekran Çözünürlüğü: HD+

HD+ Ekran Teknolojisi: IPS LCD

IPS LCD Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Unisoc T7280

Unisoc T7280 RAM: 4 GB

4 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve yardımcı lens

50 MP ana kamera ve yardımcı lens Ön Kamera: 8 MP

8 MP Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 18W

HMD Luma 2'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

HMD Luma 2, 6,75 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Telefon IPS LCD ekran üzerinde HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse serinin bir önceki modeli HMD Luma'da 6,67 inç ekran boyutu, 120Hz yenileme hızı, 720 x 1604 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran ve 500 nit parlaklık tercih edilmişti.

Luma'nın ekran özellikleri göz önünde bulundurulduğunda yeni telefonda 600 nit civarı bir parlaklık görebiliriz. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. IPS LCD ekran ise renkleri doğal ve gerçeğe yakın şekilde gösteriyor. Bu ekran ayrıca geniş görüş açısına sahip.

Hz şeklinde kısaltılan Hertz, ekranın saniyede kaç defa yenilendiğini gösteriyor. Hz değeri ne kadar yüksek olursa o kadar akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin sosyal medyada aşağı kaydırırken ve hatta menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterlidir.

HMD Luma 2'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefon gücünü Unisoc T7280 işlemcisinden alıyor. Nm şeklinde kısaltılan nanometre, işlemcinin içindeki transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu ifade ediyor. Nm değeri ne kadar düşükse işlemci o kadar iyidir. Nm değeri küçüldükçe transistörün boyutu da küçülüyor. Böylece aynı alana çok daha fazla transistör sığdırılabiliyor.

Unisoc T7280, 12 nm üretim süreciyle geliştirildi. 12 nm işlemci, 24 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla hem daha yüksek performans sunuyor hem de daha verimli çalışıyor. Unisoc T7280 işlemcisi, Candy Crush Saga, Temple Run ve Subway Surfers City gibi basit mobil oyunları sorunsuz çalıştırıyor. Bu arada söz konusu işlemci Itel S25 Ultra ve Itel S25 dahil pek çok telefonda tercih edilmişti.

HMD Luma 2'nin Kamerası Nasıl Olacak?

Luma 2'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve yardımcı lens buluncak. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alacak. Karşılaştırma yapmak gerekirse Luma'da 50 megapiksel çözünürlüğünde arka kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğüdne ön kamera tercih edilmişti.

HMD Luma 2'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

HMD'nin yeni telefonu, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bu yüksek kapasite, telefonun uzun pil ömrü sunmasını sağlayacak. Cihaz ayrıca 18W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Bu arada Luma'da 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 18W hızlı şarj teknolojisi mevcut.

HMD Luma 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

HMD Luma 2'nin 2026 yılının temmuz veya ağustos ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli olacak. Yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayan HMD Luma, 2026 yılının şubat ayında tanıtılmıştı.

HMD Luma 2 Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de şu anda HMD'nin akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda HMD Luma 2 Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük. HMD Luma 2'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

HMD Luma 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

HMD Luma 2, 135 dolar (6.271 TL) başlangıç fiyat etiketiyle satılıyor. Luma 2'nin önceki modelden daha iyi özelliklere sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon, 145 dolar (6.736 TL) fiyat etiketiyle satılabilir. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 12 bin TL civarında olabilir. Konuya dair açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Bir telefonda işlemci ve batarya kapasitesinin yanı sıra yüksek yenileme hızı da önemli çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim. Telefonun ayrıca yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.