Aşırı İnce Katlanabilir Telefon OPPO Find N5 Tanıtıldı

OPPO, uzun süredir merakla beklenen yeni katlanabilir telefon modeli Find N5'i tanıttı. Yapılan tanıtımla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Etkileyici bir görünüme sahip olan Find N5 hem aşırı ince tasarımı hem de güçlü donanımıyla kendisine hayran bırakıyor.

OPPO Find N5 Özellikleri

8,12 inç ekran büyüklüğüne sahip katlanabilir telefon, AMOLED ekran üzerinde 2248 x 2480 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, HDR10+, Dolby Vision ve yaklaşık 412 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 1140 x 2616 piksel çözünürlüğe sahip ikinci ekran ise 6,62 inç ekran büyüklüğünde.

Gücünü Snapdragon 8 Elite işlemcisinden alan telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB ve 512 GB seçenekleri bulunuyor. Telefonun katlanmış hâli 4,2 mm, katlanmamış hâli ise 8,9 mm kalınlığında.

Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.9 diyafram değerine sahip geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.7 diyafram değerine sahip periskop telefoto kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı kamera yer alıyor.

İki ekranda da 8 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram değerine sahip 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. 5.600 mAh batarya kapasitesine sahip olan katlanabilir telefon 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor.

OPPO Find N5 Fiyatı

OPPO Find N5 modeli için 2.499 Singapur doları (yaklaşık 1.867 ABD doları) fiyat etiketi belirlendi. Telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği ise henüz bilinmiyor.