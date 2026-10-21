POCO'dan 12 GB RAM'li Telefon! 100W Hızlı Şarj ve Dahası

POCO X8s tanıtıldı. Bununla birlikte telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. 8 GB ve 12 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen orta segment bir Snapdragon işlemcisi bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı dahil olmakl üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

POCO X8s'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,35 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 3.500 nit

İşlemci: Snapdragon 7 Gen 4

RAM: 8 GB / 12 GB

Depolama: 256 GB / 512 GB

Batarya: 6.330 mAh

Hızlı Şarj: 100W

Ana Kamera: 50 MP

Ultra Geniş Açılı Kamera: 8 MP

Ön Kamera: 32 MP

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HyperOS 3

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68 sertifikası

POCO X8s'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,35 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, OLED ekran üzerinde 1.5K çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 3.500 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, güneş ışığı altında bile ekranın sorunsuz görülebilmesini sağlıyor. 120Hz yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor. Bu arada OLED siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip.

POCO X8s'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Snapdragon 7 Gen 4 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, battle royale türünün başarılı örneği PUBG Mobile ve çevrim içi aksiyon oyunu Call of Duty Mobile'ı 90 FPS, yoğun efektlere ve kaliteli grafiklere sahip aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i ise 38 ile 49 FPS arasında çalıştırabiliyor.

Söz konusu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nm olarak kısaltılan nanometre, işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. Orta segmentte konumlanan işlemcide 2.8 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 2.4 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 1.8 GHz hızında çalışan üç çekirdek mevcut.

POCO X8s'nin Kamera Özellikleri Neler?

X8s'nin arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 32 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu arada POCO X8'de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 16 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

POCO X8s Türkiye'de Satılacak mı?

POCO X8s'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda POCO X8 Pro Max, POCO M8 5G ve M8 Pro 5G dahil olmak üzere POCO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda POCO X8s'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

POCO X8s'nin Fiyatı Ne Kadar?

8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 444 dolar (22.023 TL)

12 GB RAM ve 512 GB Depolama: 541 dolar (26.835 TL)

Editörün Yorumu

OLED ekranda hem film ve dizi izlemenin hem de oyun oynamanın oldukça keyifli olduğunu söyleyebilirim. Bunun nedeni ise bu ekranın siyahları tam anlamıyla siyah olarak göstermesi ve çok canlı renklere sahip olması. Yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Ayrıca telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum.