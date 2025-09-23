Uygun Fiyata 8 GB RAM'li Telefon: OPPO A6 Pro 4G Tanıtıldı
OPPO A6 Pro 4G'nin özellikleri ve fiyatı açıklandı. Bütçe dostu Android telefonda 8 GB RAM ve 120Hz yenileme hızı bulunuyor. İşte merak edilen detaylar!
⚡ Önemli Bilgiler
- OPPO A6 Pro 4G gücünü sekiz çekirdekli MediaTek Helio G100 işlemcisinden alıyor.
- OPPO'nun yeni telefonu AMOLED ekran üzerinde 120Hz yenileme hızı sunuyor.
- Çok şık bir tasarıma sahip olan telefon 315 dolar (13.042 TL) fiyat etiketiyle satılıyor.
OPPO, A6 Pro 4G isimli yeni bir telefon tanıttı. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri, tasarımı ve fiyatı belli oldu. Uygun fiyat etiketine sahip olan Android telefon 120Hz yenileme hızı, AMOLED ekran, 7.000 mAh batarya kapasitesi ve 8 GB RAM seçeneği dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.
OPPO A6 Pro 4G Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6.57 inç
- Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2372 piksel
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Piksel Yoğunluğu: 397 PPI
- Ekran Yenileme Hızı: 120 Hz
- İşlemci: MediaTek Helio G100 (6 nm)
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Batarya: 7000 mAh
- Hızlı Şarj: 80W
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera ve 2 MP monokrom kamera
- Ön Kamera: 16 MP
- Video Kaydı: 1080p 30/60 FPS, 720p 30/60 FPS
6,57 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO A6 Pro 4G, AMOLED ekran üzerinde 1080 x 2372 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 397 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. 158,20 x 75,02 x 8,00 mm boyutlarındaki telefon yüzde 93 ekran gövde oranına sahip.
Telefon gücünü MediaTek Helio G100 işlemcisinden alıyor. 6 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci iki adet 2.2 GHz Cortex-A76 ve altı adet 2.0 GHz Cortex-A55 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. OPPO A6 Pro 5G'de sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 7300 işlemcisi tercih edilmişti.
Android 15 tabanlı ColorOS 15 ile birlikte gelen telefonda 8 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. 7.000 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Dev batarya, telefonun tek şarjla uzun süre boyunca kullanılabilmesini sağlıyor.
Telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip monokrom kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip kamera yer alıyor.
Ön ve arka kameralar 1080p çözünürlükte 30/60 FPS ve 720p çözünürlükte 30/60 FPS video kaydı yapabiliyor. 188 gram ağırlığındaki A6 Pro 4G'de IP69 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.
OPPO A6 Pro 4G Fiyatı
Mavi, pembe, kırmızı ve titanyum olmak üzere dört farklı renk seçeneği sunan OPPO A6 Pro 4G, 315 dolar (13.042 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Çok şık bir tasarıma sahip olan telefonun Türkiye'ye gelip gelmeyeceği henüz bilinmiyor.