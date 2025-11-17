200 MP Kameralı Ucuz Telefon Tanıtıldı! 16 GB RAM ve Dahası

OPPO'nun büyük bir merakla beklenen telefonu Reno 15 tanıtıldı. Çok çeşitli renk seçenekleri ile birlikte gelen cihaz, yüksek yenileme hızı ve batarya kapasitesi başta olmak üzere etkileyici özellikleriyle dikkatleri üzerinde topluyor. Uygun bir fiyat etiketine sahip olan model, geniş bir kullanıcı kitlesine hitap ediyor.

OPPO Reno 15 Özellikleri

Ekran Büyüklüğü: 6,78 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Çözünürlük: 1272 x 2772 piksel

Yenileme Hızı: 120 Hz

Maksimum Parlaklık: 3600 nit

Dokunmatik Örnekleme Hızı: 240 Hz

İşlemci: Dimensity 8450 (4 nm)

RAM Seçenekleri: 12 GB ve 16 GB (LPDDR5X)

Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB ve 1 TB (UFS 3.1)

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Güvenlik: Ekran altı parmak izi sensörü

Arka Kamera: 200 MP (f/1.8), 50 MP (f/2.0), 50 MP (f/2.8)

Ön Kamera: 50 MP (f/2.0)

Batarya Kapasitesi: 6200 mAh

Kablolu Hızlı Şarj: 80W

Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

50W Dayanıklılık Sertifikaları: IP66, IP68 ve IP69

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip olan OPPO Reno 15, OLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı, 3600 nit maksimum parlaklık ve 240Hz dokunmatik örnekleme hızı sunuyor. Cihazın yüksek yenileme hızı genel olarak akıcı bir deneyim elde etmenize imkân tanırken yüksek parlaklık seviyesi gün ışığı altında bile ekranı net görmenizi, dokunmatik örnekleme hızı ise hızlı tepki vermenizi sağlıyor.

Telefon, gücünü 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8450 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci, bir adet 3.25 GHz Cortex-A725, üç adet 3.0 GHz Cortex-A725 ve dört adet 2.1 GHz Cortex-A725 olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Reno 14 Pro'da ise Dimensity 8350 işlemcisi tercih edilmişti.

Cihaz, 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı LPDDR5X RAM seçeneği sunuyor. Depolama tarafında ise 256 GB, 512 GB ve 1 TB UFS 3.1 seçenekleri mevcut. Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelen telefonda ekran altına entegre edilmiş bir parmak izi sensörü yer alıyor. Cihazın kahverengi ve beyaz sürümü 151,21 x 72,42 x 7,99 mm boyutlarında ve 187 gram ağırlığındayken mavi versiyonu ise 151,21 x 72,42 x 8,13 mm boyutlarında ve 188 gram ağırlığa sahip.

Telefonun arka tarafında 200 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip ultra geniş açılı kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.8 diyafram açıklığına sahip periskop kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde f/2.0 diyafram açıklığına sahip bir kamera bulunuyor.

Reno 15, 6200 mAh batarya kapasitesine sahip. Ayrıca 80W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. Yüksek hızlı şarj, dev bataryayı oldukça kısa bir süre içinde şarj etmenizi mümkün hâle getiriyor. Bu arada cihazda IP66, IP68 ve IP69 sertifikasının bulunduğu da belirtelim. Bu, telefonun belirli bir seviyeye kadar toz ve suya karşı dayanıklılığa sahip olduğu anlamına geliyor.

OPPO Reno 15 Fiyatı