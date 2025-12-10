200 MP Kameralı OPPO Find X9 Pro'nun Türkiye Fiyatı Açıklandı
OPPO Find X9 Pro'nun Türkiye fiyatı belli oldu. Peki, OPPO'nun yeni amiral gemisi ne kadar fiyata satılacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- OPPO Find X9 Pro'nun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 89 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi.
- Akıllı telefon Türkiye'de 12 Aralık tarihinden itibaren satışa sunulacak.
- Find X9 Pro, "Titanyum Antrasit" ve "İpek Beyazı" olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor.
OPPO'nun Find X9 Pro isimli yeni amiral gemisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Find X9 Pro'nun Türkiye fiyatı açıklandı. Akıllı telefon, çok güçlü işlemcinin yanı sıra yüksek çözünürlüklü kamera, dev batarya, hızlı şarj teknolojisi ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.
OPPO Find X9 Pro'nun Türkiye Fiyatı
"Titanyum Antrasit" ve "İpek Beyazı" olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan OPPO Find X9 Pro'nun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 89 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon Türkiye'de 12 Aralık tarihinden itibaren satışa sunulacak.
OPPO Find X9 Pro Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED
- Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 120Hz
- İşlemci: Dimensity 9500
- Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB, 1 TB
- Batarya Kapasitesi: 7.500 mAh
- Kablolu Hızlı Şarj: 80W
- Kablosuz Hızlı Şarj: 50W
- İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 200 MP periskop telefoto kamera
- Ön Kamera: 50 MP
Find X9 Pro'da Dimensity 9500 işlemcisi ve Arm G1-Ultra GPU alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 4.21 GHz C1-Ultra, üç adet 3.5 GHz C1-Premium ve dört adet 2.7 GHz C1-Pro olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.
Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelen telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamear yer alıyor.
Telefonun depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. 7.500 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Find X9 Pro'da IP66 + IP68 + IP69 sertifikaları bulunuyor. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.