200 MP Kameralı OPPO Find X9 Pro'nun Türkiye Fiyatı Açıklandı

OPPO'nun Find X9 Pro isimli yeni amiral gemisi ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda Find X9 Pro'nun Türkiye fiyatı açıklandı. Akıllı telefon, çok güçlü işlemcinin yanı sıra yüksek çözünürlüklü kamera, dev batarya, hızlı şarj teknolojisi ve yüksek yenileme hızı dahil birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplamayı başarıyor.

OPPO Find X9 Pro'nun Türkiye Fiyatı

"Titanyum Antrasit" ve "İpek Beyazı" olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunan OPPO Find X9 Pro'nun 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü için 89 bin 999 TL fiyat etiketi belirlendi. Çok şık bir tasarıma sahip olan akıllı telefon Türkiye'de 12 Aralık tarihinden itibaren satışa sunulacak.

OPPO Find X9 Pro Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Teknolojisi: LTPO AMOLED

LTPO AMOLED Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

1272 x 2772 piksel Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

120Hz İşlemci: Dimensity 9500

Dimensity 9500 Depolama Seçenekleri: 256 GB, 512 GB, 1 TB

256 GB, 512 GB, 1 TB Batarya Kapasitesi: 7.500 mAh

7.500 mAh Kablolu Hızlı Şarj: 80W

80W Kablosuz Hızlı Şarj: 50W

50W İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Android 16 tabanlı ColorOS 16 Arka Kamera: 50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 200 MP periskop telefoto kamera

50 MP ana kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera + 200 MP periskop telefoto kamera Ön Kamera: 50 MP

Find X9 Pro'da Dimensity 9500 işlemcisi ve Arm G1-Ultra GPU alıyor. 3 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemci, bir adet 4.21 GHz C1-Ultra, üç adet 3.5 GHz C1-Premium ve dört adet 2.7 GHz C1-Pro olmak üzere toplamda sekiz adet çekirdek içeriyor. Telefon 12 GB ve 16 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunuyor.

Android 16 tabanlı ColorOS 16 ile birlikte gelen telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 50 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera ve 200 megapiksel çözünürlüğünde periskop telefoto kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamear yer alıyor.

Telefonun depolama tarafında 256 GB, 512 GB ve 1 TB seçenekleri mevcut. 7.500 mAh batarya kapasitesine sahip olan telefon 80W kablolu, 50W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini destekliyor. Find X9 Pro'da IP66 + IP68 + IP69 sertifikaları bulunuyor. Bu sertifikalar, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.