ÖTV'siz Alınabilecek Arabalar Belli Oldu!

Yeni düzenlemeyle beraber ÖTV'siz alınabilecek arabalar merak edilmeye başlandı. İşte %40 yerlilik oranı şartını karşılayan ÖTV muafiyetli arabalar!

Anıl Özünaldım
Anıl Özünaldım -

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kısa süre önce Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilmişti. Bugün ise bu düzenleme Resmi Gazete üzerinden yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenlemeye göre engelli vatandaşlar araçlarını artık on yılda bir değiştirebilecek. Ayrıca otomobillerin en az %40 oranında yerli olması gerekecek. Peki, bu şartı karşılayan arabalar hangileri? Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan ÖTV'siz alınabilecek arabalar listesi ile beraber merak edilen soru yanıtlandı.

Paylaşılan listeye göre ÖTV muafiyetli araba modelleri arasında Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyunda i10, Renault Megane, Renault Clio, Togg T10x ve daha birçok model bulunuyor. En az %40 yerlilik oranına sahip otomobiller listesinin tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.

ÖTV'siz Alınabilecek Arabalar Listesi

Araba Modeli Yerlilik Oranı Fiyat
Hyundai Bayon %57-%61 1.079.000 TL- 1.369.000 TL
Hyundai i20 %57-%62 979.000 TL- 1.295.000 TL
Hyunda i10 %60-%64 960.000 TL- 1.102.000 TL
Renault Megane %40,6-%57 1.546.900 TL- 1.782.000 TL
Renault Clio %42-%69,5 1.065.000 TL-1.665.000 TL
Fiat Egea Sedan %52-%62 924.900 TL-1.555.900  TL
Fiat Egea Cross-Cross Wagon %54-%62 1.009.900 TL-1.528.900 TL
Toyota Corolla %45-%49 1.390.000 TL- 2.082.500 TL
Toyota C-HR %44-%45 1.590.000 TL- 2.151.500 TL
Togg T10X %51 (resmî değil) 1.432.600 TL- 1.823.000 TL
Renault Duster Yerlilik payı beyan edilmemiş ama %40'ın üzerinde olduğu söyleniyor. 1.345.000 TL- 1.751.900 TL

Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "2024 yılında 1 milyon 591 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limitinin, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren %43.93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL'ye çıkması bekleniyor. Bence Cumhurbaşkanı bu limitte de bir sınırlamaya gidebilir" ifadelerini de kullandı.

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%40 yerli oranı şartını karşılayan ÖTV muafiyetli arabalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.

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