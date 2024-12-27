ÖTV'siz Alınabilecek Arabalar Belli Oldu!

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kısa süre önce Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kabul edilmişti. Bugün ise bu düzenleme Resmi Gazete üzerinden yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenlemeye göre engelli vatandaşlar araçlarını artık on yılda bir değiştirebilecek. Ayrıca otomobillerin en az %40 oranında yerli olması gerekecek. Peki, bu şartı karşılayan arabalar hangileri? Gazeteci Emre Özpeynirci tarafından paylaşılan ÖTV'siz alınabilecek arabalar listesi ile beraber merak edilen soru yanıtlandı.

Paylaşılan listeye göre ÖTV muafiyetli araba modelleri arasında Hyundai Bayon, Hyundai i20, Hyunda i10, Renault Megane, Renault Clio, Togg T10x ve daha birçok model bulunuyor. En az %40 yerlilik oranına sahip otomobiller listesinin tamamına aşağıdan göz atabilirsiniz.

İşte engelli vatandaşlarımızın 10 yıl boyunca kullanabileceği sınırlı sayıdaki yerli otomobiller‼️



Hyundai Bayon

💢Yerlilik oranı: %57-61

💢Fiyatı: 1.079.000- 1.369.000 TL



Hyundai i20

💢Yerlilik oranı: %57-62

💢Fiyatı: 979.000- 1.295.000 TL



Hyunda i10

💢Yerlilik oranı: %60-64… — Emre Özpeynirci (@eozpeynirci) December 27, 2024

ÖTV'siz Alınabilecek Arabalar Listesi

Araba Modeli Yerlilik Oranı Fiyat Hyundai Bayon %57-%61 1.079.000 TL- 1.369.000 TL Hyundai i20 %57-%62 979.000 TL- 1.295.000 TL Hyunda i10 %60-%64 960.000 TL- 1.102.000 TL Renault Megane %40,6-%57 1.546.900 TL- 1.782.000 TL Renault Clio %42-%69,5 1.065.000 TL-1.665.000 TL Fiat Egea Sedan %52-%62 924.900 TL-1.555.900 TL Fiat Egea Cross-Cross Wagon %54-%62 1.009.900 TL-1.528.900 TL Toyota Corolla %45-%49 1.390.000 TL- 2.082.500 TL Toyota C-HR %44-%45 1.590.000 TL- 2.151.500 TL Togg T10X %51 (resmî değil) 1.432.600 TL- 1.823.000 TL Renault Duster Yerlilik payı beyan edilmemiş ama %40'ın üzerinde olduğu söyleniyor. 1.345.000 TL- 1.751.900 TL

Emre Özpeynirci, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda "2024 yılında 1 milyon 591 bin 255 TL olan ÖTV muafiyetli üst limitinin, 1 Ocak 2025 tarihinden itibaren %43.93 artışla 2 milyon 247 bin 114 TL'ye çıkması bekleniyor. Bence Cumhurbaşkanı bu limitte de bir sınırlamaya gidebilir" ifadelerini de kullandı.

%40 yerli oranı şartını karşılayan ÖTV muafiyetli arabalar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.