Volkswagen Golf Almak İstiyorsanız Bu Son Şansınız Olabilir

Alman devi Volkswagen'in ikonik hatchback modeli Golf, önümüzdeki yıllarda ciddi fiyat artışlarıyla karşımıza çıkabilir. Bunun arkasında ise üretim yerinin değişmesi ve ticaret politikalarındaki belirsizlikler yatıyor.

Volkswagen, geçtiğimiz hafta Almanya’daki iş gücünü temsil eden sendika ile yeni bir anlaşmaya vardı. Bu anlaşma, Almanya’daki fabrikaların kapatılmadan faaliyetlerine devam etmesini sağlarken, üretim sürecinde bazı değişiklikler getiriyor.

Bu kapsamda 2027 itibarıyla Golf üretimi, Almanya’dan Meksika’nın Puebla şehrindeki fabrikaya taşınacak.

Bu değişim, tek başına Golf’ün ABD’deki fiyatını biraz daha uygun hale getirebilirdi. Ancak, işin içine Trump yönetiminin önerdiği gümrük tarifeleri girince işler değişiyor.

Trump'ın Tarifeleri Sebebiyle Golf Fiyatı Uçabilir

Donald Trump, Kanada ve Meksika’dan ithal edilen tüm ürünlere %25’lik bir gümrük vergisi uygulamayı planladığını açıkladı.

Şu anda USMCA (ABD-Meksika-Kanada Anlaşması) kapsamında, Meksika ve Kanada’da üretilen araçlar belirli şartları karşıladıkları sürece tarifesiz olarak ABD’ye ithal ediliyor. Ancak bu yeni tarife uygulamaya girerse bu avantaj ortadan kalkabilir.

Şu anda Almanya’da üretilen Golf GTI modeli, %2.5’lik bir tarife ile ABD’de 31,965 dolardan satılıyor. Meksika’da üretilmiş bir GTI’ye Trump’ın tarifesi uygulanırsa, bu fiyat yaklaşık 39,000 dolara çıkabilir. Yani aynı araç için tam 7,000 dolarlık bir fiyat artışı demek.

Trump Pazarlamacı Diliyle Konuşuyor

Trump kendi tarifelerinden büyük övgüyle bahsetmekten geri kalmazken analistler tam aksini düşünüyor. Bu önerilerin gerçek politikadan çok birer pazarlık aracı olduğunu düşünülüyor.

Senatör Kevin Cramer, Politico’ya verdiği röportajda tarifelerin, ticaret ortaklarını taviz vermeye zorlamak için bir araç olarak kullanılmasının mantıklı olduğunu vurgulayarak şöyle dedi:

Ama bunu genel bir gelir politikası olarak kullanmaya başlarsanız, işler daha endişe verici hale gelir.

Makro araştırmacı Marko Papic ise Trump’ın abartılı söylemlerinin arkasında yatan gerçeği ortaya çıkardı. Tüm bu söylemlerin, Trump'ın "Önce Amerika!" bakış açısının parçası olduğunu savunurken tarifelerin uygulanmasının pek mümkün olmadığını da vurguladı.

Büyük ihtimalle Çin’le bir ticaret anlaşması yapacak ve belki de bu anlaşma, Çinli şirketlerin üretim tesislerini ABD’ye taşımalarına bağlı olacak.

Böyle bir anlaşma, sadece VW Golf için değil, dünyanın diğer bölgelerine ithal edilen her şey için değişikliğe yol açacak gibi görünüyor.