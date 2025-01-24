Outlast Serisi 8 TL'ye Düştü! İki Oyunun Fiyatı Sudan Ucuz
Yüzde 90 oranında indirime giren Outlast serisinin fiyatı 8 TL'ye düştü. İşte kaçırılmayacak kampanyaya ilişkin merak edilen detaylar!
Korku türünün başarılı bir örneği olan Outlast ve Outlast 2'yi henüz oynamayan oyuncular için harika bir fırsat sunuldu. Bir kampanya kapsamında yüzde 90 oranında indirime giren oyunların fiyatı sudan ucuz oldu.
Outlast Serisi %90 İndirime Girdi
Red Barrels tarafından geliştirilen Outlast Epic Games Store'da yüzde 90 oranında indirime girdi. Bu kampanya ile beraber oyunun fiyatı 33 TL'den 3,30 TL'ye düştü. Oyunun şu anda Steam'de 10,49 dolara (374,50 TL) satıldığını da belirtelim.
Outlast 2 de Epic Games Store'da yüzde 90 indirim ile birlikte 49 TL'den 4,90 TL'ye düştü. Kampanya sayesinde 10 TL'den daha düşük bir ücret karşılığında iki oyuna sahip olabilirsiniz. Kampanya 6 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.
80 Metacritic puanına sahip Outlast 2013 yılının eylül ayında piyasaya sürüldü ve hâlâ popülerliğini devam ettiriyor. Miles isimli araştırmacı gazeteciyi kontrol ettiğimiz oyunda Mount Massive Asylum isimli hastanedeki korkunç sırrı çözmeye çalışıyoruz.
Outlast ve Outlast 2 oyunlarının minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:
Outlast Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP / Vista / 7 / 8 (64 bit)
- İşlemci: 2.2 GHz çift çekirdek işlemci
- RAM: 2 GB
- Ekran Kartı: 512 MB NVIDIA GeForce 9800GTX / ATI Radeon HD 3xxx serisi
- DirectX: Sürüm 9.0c
- Depolama: 5 GB kullanılabilir alan
Outlast 2 Minimum Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows Vista / 7 / 8 / 10, 64-bits
- İşlemci: Intel Core i3-530
- RAM: 4 GB
- Ekran Kartı: 1 GB VRAM, NVIDIA Geforce GTX 260 / ATI Radeon HD 4870
- DirectX: Sürüm 10
- Depolama: 30 GB kullanılabilir alan
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Outlast oyununu beğendiniz mi? Sizce en iyi korku oyunu hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.