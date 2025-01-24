Outlast Serisi 8 TL'ye Düştü! İki Oyunun Fiyatı Sudan Ucuz

Korku türünün başarılı bir örneği olan Outlast ve Outlast 2'yi henüz oynamayan oyuncular için harika bir fırsat sunuldu. Bir kampanya kapsamında yüzde 90 oranında indirime giren oyunların fiyatı sudan ucuz oldu.

Outlast Serisi %90 İndirime Girdi

Red Barrels tarafından geliştirilen Outlast Epic Games Store'da yüzde 90 oranında indirime girdi. Bu kampanya ile beraber oyunun fiyatı 33 TL'den 3,30 TL'ye düştü. Oyunun şu anda Steam'de 10,49 dolara (374,50 TL) satıldığını da belirtelim.

Outlast 2 de Epic Games Store'da yüzde 90 indirim ile birlikte 49 TL'den 4,90 TL'ye düştü. Kampanya sayesinde 10 TL'den daha düşük bir ücret karşılığında iki oyuna sahip olabilirsiniz. Kampanya 6 Şubat 2025 tarihinde sona erecek.

80 Metacritic puanına sahip Outlast 2013 yılının eylül ayında piyasaya sürüldü ve hâlâ popülerliğini devam ettiriyor. Miles isimli araştırmacı gazeteciyi kontrol ettiğimiz oyunda Mount Massive Asylum isimli hastanedeki korkunç sırrı çözmeye çalışıyoruz.

Outlast ve Outlast 2 oyunlarının minimum sistem gereksinimleri şu şekilde:

Outlast Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows XP / Vista / 7 / 8 (64 bit)

Windows XP / Vista / 7 / 8 (64 bit) İşlemci: 2.2 GHz çift çekirdek işlemci

2.2 GHz çift çekirdek işlemci RAM: 2 GB

2 GB Ekran Kartı: 512 MB NVIDIA GeForce 9800GTX / ATI Radeon HD 3xxx serisi

512 MB NVIDIA GeForce 9800GTX / ATI Radeon HD 3xxx serisi DirectX: Sürüm 9.0c

Sürüm 9.0c Depolama: 5 GB kullanılabilir alan

Outlast 2 Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows Vista / 7 / 8 / 10, 64-bits

Windows Vista / 7 / 8 / 10, 64-bits İşlemci: Intel Core i3-530

Intel Core i3-530 RAM: 4 GB

4 GB Ekran Kartı: 1 GB VRAM, NVIDIA Geforce GTX 260 / ATI Radeon HD 4870

1 GB VRAM, NVIDIA Geforce GTX 260 / ATI Radeon HD 4870 DirectX: Sürüm 10

Sürüm 10 Depolama: 30 GB kullanılabilir alan

Outlast oyununu beğendiniz mi? Sizce en iyi korku oyunu hangisi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.