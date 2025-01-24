Xbox Developer Direct 2025 Etkinliğinde Duyurulan Oyunlar

23 Ocak tarihinde düzenlenen Xbox Developer Direct 2025 etkinliğinde birbirinden heyecan verici oyunlar yer aldı. Xbox oyuncularına yılın ilerleyen dönemlerinde birçok oyun sunulacak. Bunlar arasında yeni Doom oyunu ve Ninja Gaiden 4 öne çıkıyor.

Doom: The Dark Ages olarak isimlendirilen yeni Doom oyununa ait yeni fragman paylaşıldı ve oyunun ne zaman piyasaya sürüleceği belli oldu. Oyun Xbox Series X/S konsollarının yanı sıra PlayStation 5 ve PC üzerinden de oynanabilecek.

Team Ninja ve PlatinumGames'ten uzun bir sürenin ardından yeni Ninja Gaiden oyunu gelecek. Oyunda Raven isimli klan üyesi Yakumo'yu kontrol edeceğiz. Etkinlikte duyurulan tüm oyunlara aşağıdan göz atabilirsiniz.

Xbox Developer Direct 2025 Etkinliğinde Hangi Oyunlar Duyuruldu?

Etkinlikte esnasında duyurulan oyunlar şu şekilde:

South of Midnight Gets

Happy Few oyunu ile tanınan Compulsion Games, etkinlik esnasında South of Midnight'ın fragmanını yayınladı ve oyunun çıkış tarihini duyurdu. Hazel'i kontrol ettiğimiz oyunda ailemizin saklı geçmişini ortaya çıkarmaya çalışacağız. Aksiyon macera oyunu 8 Nisan 2025 tarihinde satışa sunulacak.

Clair Obscur: Expedition 33

Sandfall Interactive tarafından geliştirilen Clair Obscur: Expedition 33 en iyi RPG oyunları arasında yer almaya hazırlanıyor. Expedition 33 üyelerine liderlik ettiğimiz oyun 24 Nisan 2025 tarihinde piyasaya sürülecek.

Ninja Gaiden 4

Hack and slash türünün başarılı serilerinden biri olan Ninja Gaiden'ın yeni oyunu duyuruldu. Yakumo isimli ninja ile karşımıza çıkan düşmanları yok edeceğimiz oyun 2025 yılının sonbahar mevsiminde satışa sunulacak.

Doom: The Dark Ages

id Software tarafından geliştirilen Doom: The Dark Ages, 15 Mayıs 2025 tarihinde PC, Xbox Series X/S ve PlayStation 5 platformları için piyasaya sürülecek. Oyun DOOM (2016) ve DOOM Eternal'daki hikâyenin öncesini konu alacak.

Xbox etkinliğinde duyurulan hangi oyunları beğendiniz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.