Oyuncular PES 2019'un Steam Etiketine "Soygun" İbaresini Ekledi

Konami'nin geliştirdiği Pro Evolution Soccer 2019 için ilginç bir gelişme yaşandı. Oyuncular Steam'de bulunan PES 2019'un Steam etiketini "soygun" ibaresini ekledi.

Konami'nin geliştirdiği PES serisi kan kaybetmeye devam ediyor. Çoğu takımda lisansı bulunmayan PES serisi son darbesini de UEFA'dan almıştı. Konami ve UEFA arasındaki anlaşma son bulmuştu ve oyunda yer alan Şampiyonlar Ligi lisansı yeni oyunda yer almayacaktı. Bu durumu fırsat bilen Electronic Arts da UEFA Şampiyonlar Ligi lisansını satın alarak yeni oyunları için duyurmuştu. Zaten futbol oyunlarında lider olan Electronic Arts, bu hareketiyle PES 2019 ile arasında olan farkı bir hayli açmayı başardı.

PES 2019 şimdi de oyunculardan büyük bir darbe yedi. PES 2019'un fiyatından şikayetçi olan oyuncular rahatsızlıklarını garip bir şekilde dile getirdiler. Oyuncular oyunun Steam sayfasında bulunan etiketler kısmına "soygun" ibaresini ekledi. Oyunda bu soygun etiketi hala PES 2019'un Steam sayfasında duruyor. Konami'nin durumdan haberdar olduğu aşikar ancak firma bu durumla alakalı herhangi bir açıklamada bulunmadı. PES 2019'un Steam sayfasına aşağıda yer alan bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Pro Evolution Soccer 2019, 30 Ağustos'ta PC, PS4 ve Xbox One platformları için çıkış yapacak.