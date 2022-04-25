PES serisi, dünyanın dört bir yanındaki liglerin resmi lisanslarını kullanarak futbolu en iyi şekilde oyun dünyasına sunmak konusunda her zaman mükemmel bir alternatif olmuştur. Bu yazımızda PES 2020'ye dair merak edilenlere daha yakından göz atıyoruz. PES 2020 sistem gereksinimleri neler? PES 2020 konusu nedir? İşte tüm detaylarıyla PES 2020 sistem gereksinimleri!

PES 2020 Sistem Gereksinimleri Neler?

PES 2020 için gerekli sistem gereksinimleri seneden seneye pek değişiklik göstermiyor. Oyunu sorunsuz bir şekilde deneyimlemek için Core i5-3470 veya AMD FX-4350 işlemci ve GeForce GTX 670 veya Radeon HD 7870 grafik kartına sahip olmanız gerekiyor. En azından oyunu minimum seviyede çalıştırmak için... Oyun 10 Eylül 2019'da çıktı ve serinin tüm çaylaklarını ve uzmanlarını memnun edecek yeni özelliklere ve sistem gereksinimlerine sahip. Hemen aşağıdan minimum ve önerilen sistem gereksinimlerine ulaşabilirsiniz.

PES 2020 Minimum Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 7 SP1/8.1/10 - 64 bit

İşlemci: Intel Core i5-3470 / AMD FX 4350

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia GTX 670 / AMD Radeon HD 7870

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 40 GB Boş alan

PES 2020 Önerilen Sistem Gereksinimleri Neler?

İşletim Sistemi: Windows 10 – 64 bit

İşlemci: Intel Core i7 – 3770 / AMD FX 8350

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia GTX 760 / AMD Radeon R9 270 X

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 40 GB kullanılabilir alan

PES 2020 Yenilikleri Nedir?

Pro Evolution Soccer serisinin 19. oyunu olan PES 2020'nin dağıtımı dünya çapında 10 Eylül 2019'da, Asya'da ise 12 Eylül 2019'da yapılmıştır. Bu yıl oyunun ismine "eFootball" eklenmiştir. 2011'den beri oyunun kapağında yer alan Lionel Messi, PES 2020'nin kapağında Serge Gnabry, Miralem Pjanić ve Scott McTominay ile birlikte yer almaktadır. Tümü ünlü orta saha oyuncusu Andrés Iniesta'ya detaylı bir danışma sonucu geliştirilmiş, yeni dinamik top sürme becerileri, yeni karşılama teknikleri ve ince ayarı yapılmış top fiziği ile daha önce hiç olmadığı gibi topun idaresini alabiliyorsunuz PES 2020 ile.

2020 ile oyuna ayrıca MatchDay adında bir mod eklendi. Bu yeni çevrimiçi rekabetçi modda, hakimiyet için görkemli mücadelede tarafını seçebiliyor ve yeni gelenler ve müdavimler ile güçlerini birleştirebiliyorsunuz. Son olarak eklenen yenilikler arasında Master League var. Yeni bir interaktif diyalog sistemi, yenilenmiş bir menü tasarımı ve geliştirilmiş veri birleştime vasıtasıyla uygulanan daha gerçekçi bir transfer piyasası ile tamamen yenilenmiş bir ML deneyimi sizi bekliyor.

PES 2020 Fiyatı Ne Kadar?

E3 Best Sports Game ödülünü kazanan eFootball PES 2020 ile en gerçekçi futbol oyununu tecrübe edinebilirsiniz. İspanya şampiyonu FC Barcelona, dünya devi Manchester United, Almanya şampiyonu FC Bayern München ve yalnızca PES'te yer alan İtalya şampiyonu Juventus gibi dünyanın en büyük futbol takımlarıyla oynama şansınız var. eFootball PES 2020 tüm platformlardan ücretsiz olarak indirilebilen bir yapım. Oyuna sadece oyun içi harcamalar yaparak para harcamanıza olanak tanınıyor. Peki siz PES 2020 sistem gereksinimleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

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