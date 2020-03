Ofis 2019 mu Ofis 365 mi? Hangisini Almalıyız?

Eskiden PC'niz için bir program istediğinizde, programı satın alır, bilgisayarınıza yükler ve kullanmaya başlardınız. Ancak günümüzde süreç biraz daha farklı işliyor. Artık yazılım geliştiriciler, programları abonelik hizmetlerinin bir parçası olarak sunuyor. Yani tüm ürün için bir kere ödeme yapmak yerine, çok daha küçük ücretler ödeyerek, programa kısa bir süre erişim sağlayabiliyorsunuz.

Microsoft Ofis de bu şekilde programlar sunan şirketlerden birisi. Microsoft Ofis 365, aylık veya yıllık abonelik seçeneklerine sahip yeni bir ürün. Bunun yanı sıra Microsoft, tek bir ödeme ile sınırsız üyelik imkanı da sunuyor. Peki, hangi Microsoft Ofis ürününü satın almak sizin için daha uygun? Microsoft Ofis 365 ve Microsoft Ofis 2019 ürünlerini karşılaştırarak, bu soruya cevap vermeye çalışacağız.

Microsoft Ofis 365 ile Sahip Olacaklarınız

Office 365 ile Word, Excel, Access, Outlook ve diğer tüm Microsoft Ofis uygulamalarına erişebilirsiniz. Bununla birlikte, tüm uygulamaların Windows 10'da mevcut olduğunu, ancak Mac OS kullanıcıları için sınırlar olduğunu unutmayın. Ayrıca, aboneliğiniz boyunca tüm bu uygulamalar için ücretsiz yükseltmeler alabilirsiniz. Böylece tüm Ofis uygulamalarının, her zaman en güncel sürümüne sahip olursunuz. Bunun da ötesinde, aboneliğinizin bir parçası olarak Microsoft bulut hizmetlerine erişim de sağlayabilirsiniz. Bu, Microsoft’un OneDrive'ında 1 TB bulut depolama alanına sahip olacağınız ve tıpkı Google’ın Drive verimlilik programlarında bulunanlar gibi paylaşılan görevler ve ekip çalışması için mükemmel olan çevrimiçi işbirliği özelliklerine sahip olacağınız anlamına gelir. Hatta dünyanın her yerindeki sabit hatlara ve cep telefonlarına çağrı yapmak için kullanabileceğiniz her ay Skype dakikalar kazanabilirsiniz.

Office 365 abonelik planının bir başka avantajı ise iki seçeneğinin olmasıdır. Office 365 Bireysel'in maliyeti yılda 69,99 ABD doları civarında veya ayda 6,99 ABD doları civarında. Bu bedeller karşılığında, tüm cihazlarındaki Office uygulamalarına erişim sağlayabilirsiniz. Bununla birlikte, Office 365 Ev için abonelik isterseniz, yılda 99,99 $ civarı veya ayda 9,99 $ civarı bir bedel ödemeniz gerekir.

Microsoft Ofis 2019 ile Sahip Olacaklarınız

Ofis 2019, Ofis programlarına erişmenin çok daha geleneksel bir yolunu sunuyor. Ofis 2019 satın almak için bir kereye mahsus 149 $ civarında bir bedel ödemeniz gerekiyor. Ödediğiniz bedel karşılığında, Microsoft Ofis uygulamalarının en son sürümünü, tek bir bilgisayara yükleyebiliyorsunuz. Bu uygulamalar daha sonra yükseltilemiyor, ancak Microsoft genel merkezinden güvenlik güncelleştirmelerini alabiliyorsunuz. Bu aboneliğe dahil olan uygulamalar Word, Excel ve PowerPoint. Ofis 365' de olduğu gibi, Microsoft Ofis 2019 üyeliği ile birlikte, maalesef bulut hizmetlerine erişim sağlanamıyor. Bu durum, Ofis 2019 hanesine negatif bir özellik olarak yansıyor.

Buraya kadar okuduklarınız, Ofis 2019'un Ofis 365 kadar çok özelliğe sahip olmadığı düşüncesini doğurabilir. Bu noktada, Ofis 2019'un üyeliğinin sınırsınız olduğunu hatırlatmak da fayda var. Microsoft normalde Office'i beş yılda bir güncelleştiriyor. Yani, Ofis 2019 almayı tercih ederseniz, güncelleştirmeler gelmeden önce, 5 yıllık bir süre boyunca Ofis 2019'u rahatlıkla kullanabilirsiniz. Kabaca hesap yaparsak, sadece 149 $ civarında ödeyerek sahip olabileceğiniz, 5 yıl boyunca Ofis 2019 üyeliği, yaklaşık 500 dolar civarında Ofis 365 üyeliğine denk geliyor.

Hangisi Sizin için Daha Uygun?

Ofis 2019 ve Ofis 365 için bilgilere sahip olduğunuza göre, artık kendiniz için en uygun programa rahatlıkla karar verebilirsiniz. Her iki ürünün de sunabileceği çok şey var, ancak birini diğerinden daha iyi yapan fazladan kullanılabilir uygulamaları var.

Tek bir kullanıcıysanız ve yalnızca Word, Excel, Power Point gibi uygulamaları kullanıyorsanız, Ofis 2019 sizin için yeterli bir program olabilir. Ofis 365 aboneliğiyle çok daha fazlasını elde etmenize rağmen, kullanmadığınız özellikler için daha fazla ödeme yapmanız gerekir.

Diğer tüm kişisel kullanıcılar için, Ofis 365 daha iyi bir seçenek olabilir. Microsoft, Ofis 365 ile ek uygulamalar ve bazı mükemmel özellikleri bir araya getirerek, kullanıcılarını hizmet abonelik modelini satın almaya ikna etmeye çalışıyor.

Herhangi bir aboneliğe dahil edeceğiniz 1 TB bulut depolama alanını düşünün. Bu, tüm önemli dosyalarınızı depolayıp, yedeklemenin yanı sıra, fotoğraf albümleri ve videolar gibi büyük dosyaları arkadaşlarınızla ve ailenizle paylaşmanın harika bir yolunu sunuyor. Access veya Publisher gibi Office uygulamalarını kullanmasanız bile, bu kadar bulut depolama alanının elinizin altında olması çok büyük bir avantaj gibi görünüyor. Özellikle öğrenciler için bulut hizmetleri, çok avantajlı gibi görünüyor. Uzaktan çalışan ya da iş seyahatine sık çıkan kişiler için ise Skype kullanımı, Ofis 365' i avantajlı bir hale getiriyor.

Yukarıda verilen bilgileri okuduğunuzda, sizin için hangisi daha avantajlı? Ofis 2019' mu, Ofis 365' mi?