Şüphesiz en iyi futbol oyunlarından biri olduğunu her sene yeni bir serisinin çıkmasıyla belirten PES, milyonların oynamasıyla her sene kendini katlıyor. Tabî bir de FIFA oyununun PES'ten daha iyi olduğunu düşünenler var.

Aslında buradaki en büyük etken hangi yıl iki oyundan birinin daha iyi olmasından kaynaklanır. Öyle ki bir sene FIFA, PES'e göre daha iyi bir oyun çıkarsa o sene herkes PES'in artık bittiğini düşünür. Tabî diğer sene bu olayın tam tersi gerçekleşmekte. Peki, geçmişten günümüze PES oyunları nelerdi?

Geçmişten Günümüze PES Oyunları (Pro Evolution Soccer)

PES 2001

PES 2002

PES 2003

PES 2004

PES 2005

PES 2006

PES 2007

PES 2008

PES 2009

PES 2010

PES 2011

PES 2012

PES 2013

PES 2014

PES 2015

PES 2016

PES 2017

PES 2018

PES 2019

eFootball PES 2020

eFootball PES 2021

eFootball 2022

PES 2001

Efsanenin doğuşu FIFA'dan çok sonra olmuştu. Ancak, bu daha iyi bir oyunla karşımıza gelmeyi başarmıştı.

PES 2002

PES'in artık FIFA'nın rakibi olacağı anlaşılması kısa sürdü. Çünkü PES ikinci oyununu piyasaya sürmüş ve tam not almaya başlamıştı.

PES 2003

FIFA 2003, o yıllarda Türk futbol severler için oyuna Galatasaray stadını getirmişti. Fakat, bu Türk oyun severler için iyi olsa da FIFA o yıllarda pek tutmadı ve PES artık kendinden oldukça söz ettiriyordu.

PES 2004

KONAMİ, almış başını gidiyor ve en çok konuşulan oyunlar arasında PES duyuluyordu. FIFA ise 2004 serisinde pek bir yeniliğe gitmemişti.

PES 2005

2005 yılında FIFA durumu anlamış ve PES'i geride bıraktığı söylenir.

PES 2006

PES tarihinin en iyi oyunlarından biri de bu yıl çıkmış ve PES tekrar FIFA'nın önüne geçmişti.

PES 2007

Oyun grafikleri yenilenmeye devam ediyor, oyundaki mekanikler arttırılıyordu. PES en iyi futbol oyunları arasında liderliği koruyordu.

PES 2008

O zamanlar oyun tarihinde büyük yenilik olan ve gerçekçi görüntüler sunan PES 2008, lisanslarla ilgili problemlere çözüm bulmuştu. Öyle ki oyuncuların en çok istediği takım isimleri ve futbol isimlerinin oyunlarda bulunmasıydı.

PES 2009

PES artık Türkiye'de vazgeçilmez futbol oyunu olmaya başlamış ve efsanevi rakibini geride bırakmaya başlamıştır.

PES 2010

Oyun grafiklerinin yenilenmesi birçok kullanıcı tarafından beğenilmiş ve günümüzün gerçekci görüntülerine daha da yakınlaşılmıştı.

PES 2011

Artık oyun grafikleri gerçekten de kendini belirtiyor ve Türkiye'de PES lider konumuna geliyordu.

PES 2012

KONAMİ, Türkiye'deki PES sevgisini anlamış ve bu yıl ilk defa PES oyununa Türkçe dil desteği koymuştur.

PES 2013

Artık PES bir efsane olmuş, dünyada ve Türkiye'de en çok konuşulan oyun olmuştur. Öyle ki Türkçe dil desteği, kariyer modu, müzikleriyle birçok kişi PES 2013'ü günümüzde oynuyor. Hatta bir dönem insanlar "FIFA artık tamamen bitti" diye konuşuyordu.

PES 2014

Bu yıl uzun süren kapışmanın ardından FIFA yaptığı hataları anlamış ve PES'in önüne geçmiştir. Öyle ki birçok kişi PES 2014'teki arayüzü ve oyun mekaniğini beğenmemiştir.

PES 2015

PES severler bu yıl da memnun kalamamıştı. Bu durum tekrar FIFA'nın kendini toparlaması için büyük bir olanak olmuştur.

PES 2016

Birkaç farklı özellik oyuna eklenmesine rağmen, PES dünyada ve Türkiye'de artık eski verimini alamamaya başladı. Artık FIFA konuşulacaktı.

PES 2017

Biraz olsun toparlayan PES eksikleriyle kendini her türlü belirtiyordu. Öyle ki lisanslarda birçok problem yaşadı.

PES 2018

Grafikler ve mekanik konusunda yenilemeye tekrar giden PES, mobil versiyon için bir oyun daha çıkarmış ve FIFA'nın önüne geçmek istemiştir.

PES 2019

Japon liglerine kadar bulunan PES 2019, artık PES serisinin son oyunu olacak ve ismini değiştirecekti. Bir dönem artık kapanmıştı ilerleyen yıllarda PES ismi oyunlarda geçmeyecekti.

eFootball PES 2020

İlk isim değişikliği olan oyunda PES ismi kullanılıyordu. Ancak, oyun artık eFootball olarak anılmaya başlayacaktı.

eFootball PES 2021

Halen birçok oyuncusu bulunan oyun zaman zaman Steam indirimlerinde düşük fiyata satılmakta ve futbol oyunu oynamak isteyen kişiler için oldukça keyifli bir oyundur.

eFootball 2022

Serinin son oyunu eFootball 2022'de artık PES ismi tamamen kalkmış ve bir dönem sona ermişti.

Eski günleri yad etmek istiyorsanız yukarıda bulunan geçmiş PES oyunlarından istediğinizi indirebilir ve oynayabilirsiniz.

Bu içeriğimizde geçmişten bugüne efsane PES serisini anlattık. Sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca geçmişten bugüne GTA oyunlarını merak ediyorsanız yazımıza göz atabilirsiniz.