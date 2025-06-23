Palworld'e Türkçe Dil Desteği Geliyor! Tarih Verildi

2024 yılının ocak ayında satışa sunulan ve kısa sürede dünyanın dört bir yanında çok popüler hâle gelen Palworld ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bu gelişme doğrultusunda oyunun Türkçe dil desteğine kavuşacağı açıklandı.

Palworld Ne Zaman Türkçe Olacak?

Oyunun aynı adlı resmî sosyal medya hesabı üzerinden heyecanlandıran bir açıklama yapıldı. 25 Haziran tarihinde yayınlanacak Tides of Terraria güncellemesi ile birlikte Palworld'e altı yeni dil seçeneğinin ekleneceği belirtildi.

Türkçe, İspanyolca, Endonezce, Vietnamca, Lehçe ve Tayca yer alıyor. Yeni dillerle birlikte oyunun desteklediği dil sayısı 17'ye yükselecek. Oyuncular belirtilen tarihten itibaren oyunu Türkçe oynayabilecek.

Palworld Türkiye Fiyatı

Palworld PC (Steam) Fiyatı : 14,99 dolar (595 TL)

: 14,99 dolar (595 TL) Palworld Xbox Fiyatı : 900 TL (Game Pass'te mevcut.)

: 900 TL (Game Pass'te mevcut.) Palworld PlayStation Fiyatı: Kampanya kapsamında 1.015 TL yerine 761,25 TL.

Palworld Nasıl Bir Oyun?

Pocketpair tarafından geliştirilen Palworld, Pokémon benzeri yaratık toplama mekaniklerini, hayatta kalma ve crafting ögeleriyle karıştırarak benzersiz bir deneyim sunuyor. Oyunun temel oynanışı, Pal isimli yaratıkları yakalamak üzerine kurulu.

Savaşlarda bize eşlik eden Pal'ler, üslerimizde çeşitli işlerde çalışabiliyor ve hatta kaynak toplamamıza yardımcı olabiliyor. 2024'te satışa sunulan oyunun Steam'deki inceleme notları "Çok Olumlu" durumda.