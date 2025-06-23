Çok Sevilen Eğlenceli Oyun Bedava Dağıtılıyor! Hemen Alın

Oyuncuların uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesine yardım eden Space Pilgrim Episode II: Epsilon Indi ücretsiz oldu. Kampanya kapsamında oyunu Steam kütüphanenize ekleyebilir ve istediğiniz zaman oynayabilirsiniz.

Kampanya 26 Haziran 2025 tarihinde saat 20.00'te sona erecek. Belirtilen tarihe kadar kütüphaneye ekleme işlemini gerçekleştirebilirsiniz. İşte Space Pilgrim Episode II: Epsilon Indi'yi ücretsiz almak için yapmanız gerekenler!

Space Pilgrim Episode II: Epsilon Indi Ücretsiz Nasıl Oynanır?

Steam 'i açın.

'i açın. Hesabınıza giriş yapın.

Space Pilgrim Episode II: Epsilon Indi'nin sayfasını görüntüleyin.

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Space Pilgrim Episode II: Epsilon Indi Minimum Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 98/XP/Vista/7/8/10

Windows 98/XP/Vista/7/8/10 İşlemci: Intel Pentium III 800 Mhz

Intel Pentium III 800 Mhz RAM: 512 MB

512 MB Depolama: 250 MB kullanılabilir alan

Space Pilgrim Episode II: Epsilon Indi Nasıl Bir Oyun?

Uzay oyunları oynamayı seven oyunculara hitap eden Space Pilgrim Episode II: Epsilon Indi, hikâye odaklı bilim kurgu macera oyunudur. Space Pilgrim Episode I: Alpha Centauri'deki olaylardan bir yıl sonrasını konu alan oyunda Kaptan Pilgrim ile uzayda tehlikeli bir yolculuğa çıkıyoruz.

2016 yılının ekim ayında satışa sunulan oyunda yalnızca tek oyunculu mod bulunuyor. Oyunun Steam'deki inceleme notları "Çok Olumlu" durumda.