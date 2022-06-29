Fantastik bir dünyaya sahip olan Palworld'de oyuncular hayatta kalmaya çalışacaklar.

Doğukan Çağlakpınar - 19 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Craftopia ve Overdungeon isimli oyunların geliştiricisi ve yayıncısı olan Pocketpair şu sıralar 2022 model oyunu olan Palworld üzerinde çalışıyor. 2022 yılı için yetiştirilmeye çalışılan Palworld, açık dünya ve hayatta kalma oyunu olarak ifade ediliyor. Bünyesinde Japonca, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince ve İngilizce dil seçeneklerine yer veren oyun, tek oyunculu ve çok oyunculu oyun modlarına da ev sahipliği yapacak.

Pokemon tarzında fantastik bir dünyaya ve canlılara ev sahipliği yapan oyunda yaratık yakalamaya çalışacak olan oyuncular, yakaladıkları yaratıklar ile rakip oyuncuların yaratıklarına karşı mücadele edecekler. Hem eğlenceli hem de aksiyon yüklü bir oyun deneyimi sunacak olan Palworld, 2022 yılı içerisinde Steam üzerinde lansmana çıkacak.

Palworld Özellikleri

İngilizce, Basitleştirilmiş Çince, Geleneksel Çince ve Japonca dil seçenekleri,

Tek oyunculu ve çok oyunculu oyun modları,

Fantastik bir dünya,

Fantastik yaratıklar,

Görsel efektler,

Açık bir dünya,

Oyuncular açık bir dünya üzerinde dolaşacak ve adeta Pokemon türünde karşılarına çıkan yaratıkları avlamaya çalışacaklar. Avladıkları bu yaratıklar ile rakiplerine karşı mücadele edecek olan oyuncular, Pokemon tarzındaki yaratıklar ile rakiplerini etkisiz hale getirmeye çalışacaklar. Yoğun bir görsel efekte sahip olan oyun, rengarenk içerikleri ile oyuncularına aksiyon dolu anlar sunacak. Gece ve gündüz döngüsünün de yer aldığı oyun içerisinde hem eğlenceli hem de aksiyon yüklü bir oynanış oyunculara sunulacak.

Palworld İndir

Fiyat etiketi henüz belli olmayan Palworld Steam üzerinde Windows oyuncuları için sergilenmeye başlandı. 2022 yılı içerisinde piyasaya sürüleceği ifade edilen yapım, merakla beklenmeye devam ediliyor. Oyunun nasıl fiyat etiketine sahip olacağı bilinmezken, minimum sistem gereksinimleri ise oyuncular ile paylaşıldı.

Palworld Minimum Sistem Gereksinimleri