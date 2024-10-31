PlayStation 5 Pro'nun Türkiye Fiyatı Ortaya Çıktı: Cep Yakacak!

Geçtiğimiz ay tanıtılan ve güçlü donanımıyla dikkat çeken PlayStation 5 Pro'nun Türkiye fiyatı ortaya çıktı. Ortaya çıkan bilgilere göre yeni konsol, PlayStation 5'ten çok daha yüksek fiyat etiketiyle satışa sunulacak.

PlayStation 5 Pro Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Kısa süre önce Vatan Bilgisayar'da PlayStation 5 Pro'nun listelendiğini gösteren bir görsel paylaşıldı. Görsele baktığımızda yeni oyun konsolu için 49 bin 999 TL fiyat belirlendiğini görüyoruz.

Sony'nin yeni konsolunun Amerika Birleşik Devletleri fiyatı 699,99 dolar, Avrupa fiyatı ise 799,99 euro olarak açıklanmıştı.

Paylaşılan görselde fiyat etiketinin hemen altında "Çok yakında" sözcükleri yer alıyor. Konsolun 7 Kasım 2024 tarihinde dünya genelinde satışa sunulması bekleniyor.

PlayStation 5 Pro Özellikleri

%67 daha fazla işlem birimine sahip olan PS5 Pro %27 daha hızlı RAM kullanıyor. Bu da %45 oranında daha hızlı render alabileceğini gösteriyor. Gelişmiş ışın izleme teknolojisini içeren konsol, PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) teknolojisiyle de dikkat çekiyor.

Söz konusu teknoloji, oyunların görüntü kalitesini düşürmeden kare hızını artırarak daha iyi bir deneyim sağlıyor. Konsolun Wi-Fi 7, VRR ve 8K çözünürlük desteği sunacağını da belirtelim.

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