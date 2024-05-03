PlayStation 5 Pro Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Konsol oyunlarını sevenlerin vazgeçilmezi PlayStation’ın yeni modeli hakkında sızıntı bilgiler yayılmaya başladı. PlayStation 5’in ardından gözler PlayStation 5 Pro’ya çevrildi.

Daha güçlü teknik özellikler ile gündeme gelen konsol, oyun deneyiminizi daha kusursuz ve akıcı hale getirmeyi hedefliyor. Peki, PlayStation 5 Pro’da bizi bekleyen özellikler neler? Konsolun satış fiyatı ne kadar olacak? Ne zaman satışa sunulacak? İşte, PS5 Pro hakkında bilmeniz gerekenler!

PlayStation 5 Pro Özellikleri

PlayStation 5 Pro’nun özelliklerine ilişkin merak edilen ilk konu, yeni konsolun bir önceki sürüm olan PlayStation 5 ile kıyaslandığında ortaya koyacağı farklılıklar oluyor. Performans açısından kıyasladığımızda PS5 Pro’da bizi daha güçlü bir GPU’nun beklediğini söyleyebiliriz. GPU’nun güçlenmesinin oyun sırasında görüntüleme hızının %50’ye yakın bir oranda artmasını sağlayacağı belirtiliyor.

Oyunda yaşadığınız etkileşimleri aydınlatmalarla simülize ederek daha gerçekçi bir şekilde deneyimlemenizi sağlayan ray-tracing performansının yine bir önceki model ile kıyaslandığında 4 kata kadar daha iyi bir performans sergilemesi bekleniyor. Ayrıca daha gelişmiş gölgeleme ve efektler de bizi bekliyor olabilir.

Görüntü kalitesini artırmak amacıyla bu modelde yapay zeka destekli bir ‘Spectral Super Resolution’ kullanılması planlanıyor. Derin öğrenme tekniklerinin kullanılacağı konsolda 8K’ya varan yüksek çözünürlük desteği olabileceği belirtiliyor. Bu özellikler PlayStation 5 Pro ile oynanacak oyunlarda büyük performans farklılıkları yaratabilir.

PlayStation 5 Pro Fiyatı

PlayStation 5 Pro’nun satış fiyatı ile ilgili resmi bir açıklama şimdiye kadar yapılmadı. Tahminlere baktığımızda yeni konsolun 600 dolardan daha yüksek bir fiyata satılmasını beklediğimizi söyleyebiliriz. TL olarak bu rakam yaklaşık 19.500 TL’ye denk geliyor. Vergiler eklendiğinde Türkiye’deki satış fiyatının daha yüksek olabileceğini de belirtmiş olalım.

PS5 Pro Çıkış Tarihi

Çıkış tarihine ilişkin net bir bilgi olmasa da yine tahminler ve paylaşılan veriler 2024’ün ikinci yarısına işaret ediyor. Yaz aylarında cihazın satışı başlayabilir. Türkiye’ye ne zaman geleceği de şu an için belirsizliğini koruyan konular arasında yer alıyor.

PlayStation severler ise bu konsol ile ilgili oldukça heyecanlı. Peki, siz ne düşünüyorsunuz? PlayStation 5’i satın almış mıydınız? PS5 Pro ile değiştirmeyi veya sıfırdan bir konsol alacaksanız bu ürünü değerlendirmeyi düşünür müsünüz? Yorumlara yazın!