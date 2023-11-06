Poco C65 Özellikleri ve Fiyatı

Uygun fiyatı ile dikkat çeken Poco C65'in özellikleri, 2023 yılının kasım ayında yapılan tanıtım ile beraber belli oldu. Peki, çok şık bir görünüme sahip olan telefonda hangi donanım bileşenleri yer alıyor? Bu rehberde telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.

Poco C65 Özellikleri

Ekran Boyutu : 6,74 inç

: 6,74 inç Ekran Teknolojisi : IPS LCD

: IPS LCD Ekran Çözünürlüğü : 720 x 1600 piksel

: 720 x 1600 piksel Ekran Yenileme Hızı : 90Hz

: 90Hz Piksel Yoğunluğu : Yaklaşık 260 PPI

: Yaklaşık 260 PPI İşlemci : MediaTek Helio G85

: MediaTek Helio G85 İşlemci Çekirdekleri : Sekiz çekirdek

: Sekiz çekirdek Üretim Teknolojisi : 12 nm

: 12 nm RAM : 6 GB / 8 GB

: 6 GB / 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Arka Kamera : 50 MP + 2 MP

: 50 MP + 2 MP Arka Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS / 720p 30 FPS

: 1080p 30 FPS / 720p 30 FPS Ön Kamera : 8 MP

: 8 MP Ön Kamera Video Kaydı : 1080p 30 FPS / 720p 30 FPS

: 1080p 30 FPS / 720p 30 FPS Bluetooth : 5.3

: 5.3 Batarya Kapasitesi : 5.000 mAh

: 5.000 mAh Ağırlık : 192 gram

: 192 gram Kalınlık: 8,09 mm

Siyah, mavi ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut.

6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefonun depolama tarafında 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor.

5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan C65 modeli 192 gram ağırlığında. Arm Mali-G52 MC2 GPU'nun ve MediaTek Helio G85 işlemcisinin yer aldığı telefon 168 x 78 x 8,09 mm boyutlarında.

Poco C65 Fiyatı

Poco C65 modelinin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 109 dolar, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip versiyonu için ise 129 dolar fiyat belirlendi.

Bu rehberde Poco C65 ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.