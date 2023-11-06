Poco C65 Özellikleri ve Fiyatı
Bu rehberde Poco C65'in özellikleri ve fiyatı hakkında merak edilen soruları yanıtlayacağız. İşte Poco tarafından üretilen akıllı telefon modeli!
Uygun fiyatı ile dikkat çeken Poco C65'in özellikleri, 2023 yılının kasım ayında yapılan tanıtım ile beraber belli oldu. Peki, çok şık bir görünüme sahip olan telefonda hangi donanım bileşenleri yer alıyor? Bu rehberde telefona dair merak edilen soruları cevaplayacağız.
Poco C65 Özellikleri
- Ekran Boyutu: 6,74 inç
- Ekran Teknolojisi: IPS LCD
- Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1600 piksel
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 260 PPI
- İşlemci: MediaTek Helio G85
- İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek
- Üretim Teknolojisi: 12 nm
- RAM: 6 GB / 8 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP + 2 MP
- Arka Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS / 720p 30 FPS
- Ön Kamera: 8 MP
- Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS / 720p 30 FPS
- Bluetooth: 5.3
- Batarya Kapasitesi: 5.000 mAh
- Ağırlık: 192 gram
- Kalınlık: 8,09 mm
Siyah, mavi ve mor olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan telefonun arka tarafında 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde makro kamera yer alıyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde bir adet kamera mevcut.
6,74 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, IPS LCD ekran üzerinde 720 x 1600 piksel çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 720 x 1600 piksel çözünürlük sunuyor. 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefonun depolama tarafında 128 GB ve 256 GB seçenekleri bulunuyor.
5.000 mAh batarya kapasitesine sahip olan C65 modeli 192 gram ağırlığında. Arm Mali-G52 MC2 GPU'nun ve MediaTek Helio G85 işlemcisinin yer aldığı telefon 168 x 78 x 8,09 mm boyutlarında.
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Poco C65 Fiyatı
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Bu rehberde Poco C65 ücreti ve donanımı hakkında merak edilen soruları yanıtladık. Söz konusu telefon ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
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