Porsche'nin Yeni Süper Otomobili Mission S Ortaya Çıktı

Porsche, 911'in üstüne konumlanacak orta motorlu süper otomobilinin habercisi Mission S konseptini tanıttı. Şirket konsepti 15 Ekim 2026'da New York'ta, Manhattan manzaralı bir iskelede gösterdi. Mission S, markanın yeni tasarım dilinin de ilk örneği.

Porsche Mission S Neden Önemli?

Porsche CEO'su Michael Leiters, Mission S'in markanın gelecek yıllarını şekillendirecek fikirleri gösterdiğini söyledi. Leiters'a göre konsept, 911'in üstünde konumlanacak orta motorlu bir süper otomobil platformunu temsil ediyor. Bu model, Carrera GT ve 918 Spyder gibi sınırlı sayıda üretilen hiper otomobillerden farklı olarak ürün gamında kalıcı olacak.

Yeni süper otomobil planı, Porsche'nin satışlarının düştüğü bir döneme denk geliyor. Şirket 2023'te 320 binden fazla otomobil teslim etmişti; bu yıl için beklentisi 245 bin adet. Porsche 2023'te elektrikli 918 Spyder halefi olarak gösterdiği Mission X'i ise üretime taşımamıştı.

Mission S'in Tasarımı Hangi Modellerden Esinleniyor?

Mission S'in önü, yarış otomobili 911 GT1'den izler taşıyor. Merkezde büyük bir hava girişi, torpido biçimli çamurluklar, yuvarlak farlar ve kaputta iki büyük havalandırma bulunuyor. Arkada ise efsane yarış otomobili 917'nin radyatör fanından esinlenen bir fan, gövdeye gömülü bir kanat, büyük bir difüzör ve üst üste dizilmiş dört egzoz çıkışı var.

Konseptin tanıtıldığı yerin de bir anlamı var. Porsche'nin ilk orta motorlu modellerinden 550 Spyder'ın ilk fotoğrafı 1953'te Queens'teki bu iskelede çekilmişti.

Mission S'in İç Mekânında Ekran Var mı?

İç mekânda orta konsolda bir bilgi-eğlence ekranı bulunmuyor. Porsche 356 ve 550 Spyder'dan esinlendiği kabine beş yuvarlak gösterge ve MagSafe bağlantılı, geri çekilebilen bir telefon yuvası koydu. Sürücü navigasyon ve Porsche uygulaması için kendi telefonunu kullanıyor. Konfor ve sürüş işlevleri ise itilip çekilen fiziksel düğmelerle yönetiliyor; otomobil çevrilen fiziksel bir anahtarla çalışıyor.

Mission S'te Hangi Motor Olacak?

Porsche konseptin teknik özelliklerini, fiyatını ve üretim takvimini paylaşmadı. CarBuzz'ın Road & Track'ten aktardığı bilgilere göre Leiters, platformun yalnızca içten yanmalı ya da hibrit motorlarla, PDK ya da manuel şanzımanla kullanılabileceğini söyledi. Geçen ay çıkan bir iddiaya göre Porsche bu model için sekiz silindirli yeni bir boxer motor geliştiriyor.

Editörün Yorumu

Elektrikli Mission X'in rafa kalkmasından sonra Porsche'nin içten yanmalı ve hibrit seçeneklere dönmesini doğru bir karar olarak görüyorum. Ferrari F80 ve McLaren W1'in hibrit sistemlerle geldiği bir dönemde elektrikli bir hiper otomobil, Porsche'yi rakiplerinden ayırmak yerine geride bırakabilirdi. Ekranı kaldırıp yerine telefon yuvası koyması da cesur bir hamle; yine de bu fikrin seri üretime aynı haliyle geçeceğinden emin değilim. Porsche alıcıları için önerim, motor ve fiyat netleşmeden 911'in üst sürümleriyle ilgili planlarınızı bu modele göre değiştirmemeniz.