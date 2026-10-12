Peugeot 205 T16 Elektrikle Geri Döndü: 816 Beygirlik E-T16 Konsepti

Peugeot 1985 ve 1986'da Dünya Ralli Şampiyonası'nı kazanan 205 T16'nın 40. yılına elektrikli bir konseptle selam verdi. 12 Ekim 2026'da basına açılan Paris Otomobil Fuarı'nda tanıtılan E-T16, 816 beygirlik gücüyle markanın bugüne kadarki en güçlü otomobili. Peugeot konsepti, yeni E-208'in nihai vizyonu olarak tanımlıyor.

Peugeot E-T16'nın Özellikleri Neler?

Peugeot Sport ile birlikte geliştirilen E-T16'da biri önde, ikisi arkada olmak üzere üç elektrik motoru bulunuyor. Konsept 0-100 km/s hızlanmayı 2,5 saniyede, 0-300 km/s hızlanmayı 16 saniyede tamamlıyor. Beygir başına düşen ağırlık 2 kilogramın altında.

Otomobil 800 volt mimariye sahip 85 kWh'lik bir batarya kullanıyor. WLTP'ye göre menzil 400 km; bataryayı yüzde 10'dan yüzde 80'e şarj etmek 15 dakika sürüyor. 380 mm fren diskleri, pist modu ve dikey hidrolik el freni de ralli kökenine işaret ediyor.

E-T16, 205 T16'dan Hangi İzleri Taşıyor?

Winchester Mat Gri boya, gümüş jantlar ve arkadaki kırmızı LED çizgi doğrudan 205 T16'ya gönderme yapıyor. Kırmızı şerit kabinde de koltuklara taşınmış. Ön tarafta ise performans modellerini çağrıştıran tam genişlikte sarı LED gündüz farları var.

Kabinde Peugeot'nun gelecek nesil i-Cockpit'i öne çıkıyor. 21 inçlik panoramik ekran ve direksiyonla tekerlekler arasında mekanik bağlantı bulunmayan Hypersquare direksiyon, markanın yeni modellerinde göreceğimiz teknolojilerin habercisi.

Yeni Peugeot E-208 Ne Zaman Gelecek?

Peugeot E-T16'nın seri üretime geçeceğine dair bir bilgi vermedi ve yeni E-208'in tanıtım tarihini de açıklamadı. Paris Otomobil Fuarı 13-18 Ekim 2026 arasında halka açık olacak. Peugeot standında E-T16'nın yanında E-208 GTi de sergileniyor.

Editörün Yorumu

Renault'nun R5 ile başlattığı retro-modern akım, Peugeot'yu da kendi efsanesine dönmeye itmiş görünüyor ve 205 T16 bunun için bence en doğru seçim. E-T16'nın 816 beygiri ve 2,5 saniyelik hızlanması bir gösteri olsa da asıl önemli kısım, tasarımın bir sonraki E-208'e ne kadar taşınacağı. Yine de konseptler çoğu zaman seri üretime sulandırılarak geçiyor ve 816 beygirin bir E-208'e taşınmasını beklemek gerçekçi değil. 208 almayı düşünüyorsanız yeni neslin tasarımı ve fiyatı netleşmeden acele etmeyin.