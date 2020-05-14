Realme'den Büyük Başarı! Dünya Genelinde 35 Milyon Kullanıcı

Uygun fiyatlı akıllı telefon üreticisi Realme, 2018 Mart ayında Oppo’nun alt markası olarak ortaya çıktı. Bir yıl sonra bağımsız bir marka oldu. Şimdi, şirket 25 Mayıs’ta 8 yeni ürün tanıtarak yıldönümünü kutlayacak. Bunun öncesinde heyecanlandırmak için tanıtımlar yayınlıyor. Bugün marka dünya çapında 35 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğunu duyurdu.

İki Yılda 35 Milyon Kullanıcı!

Pazara yeni giriş yapan bir marka olarak Realme’nin iki yıl içinde dünya genelinde 35 milyondan fazla kullanıcı edinmesi büyük bir başarı. Marka, Hindistan’da performans ve tasarıma odaklı bir cihaz olan Realme 1 ile başladı. O zaman parmak izi okuyucu gibi rakiplerinde mevcut olan iyi özelliklere sahip olmamasına karşın uygun başlangıç fiyatıyla oyun oynamayı seven gençler arasında popüler oldu. Yakın zamanda marka hiç kimsenin tahmin edemeyeceği akıllı telefonları piyasaya sürmeye başladı. Dörtlü kamera sistemi, pop-up kamera, ekran içi parmak izi okuyucu ve daha birçok özellikli akıllı telefonları uygun fiyatlarla piyasaya süren ilk markalardan biri oldu.

Realme'den Oyun Akıllı Telefonu Geliyor

Söylentilere ve tanıtımlara bakılırsa, marka 25 Mayıs’ta Blade Runner olarak adlandırılan ilk oyun akıllı telefonunu duyuracak. Akıllı TV, akıllı saat ve başka IoT ürünleri de piyasaya sürmesi bekleniyor. Önümüzdeki günlerde Realme’nin yeni ürünleri hakkında daha fazla bilgiye sahip olmamız kuvvetle muhtemel.