Xiaomi 240Hz Ekranlı Monitör Tanıttı! 27 İnç Büyüklüğünde

Xiaomi yeni bir monitör tanıttı. Bununla birlikte Redmi G27Q 2026'nın özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan monitör, yüksek yenileme hıız ve düşük tepki süresi dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Bu arada portlar arasında HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 ve kulaklık çıkışı mevcut.

Redmi G27Q 2026'nın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 27 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1440 x 2560 piksel

Ekran Teknolojisi: Fast IPS

Ekran Yenileme Hızı: 240Hz

Ekran Parlaklığı: 500 nit

Ekran Tepki Süresi: 1 ms GtG

Renk Kapsamı: %95 DCI-P3 ve %100 sRGB

Portlar: 2 x DisplayPort 1.4, 2 x HDMI 2.0, 1 x kulaklık çıkışı

Redmi G27Q 2026'nın Ekran Özellikleri Neler?

27 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Redmi G27Q 2026, Fast IPS ekran üzerinde 1440 x 2560 piksel çözünürlük, 240Hz yenileme hızı, 1 ms GtG tepki süresi ve 500 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. Bu arada Fast IPS, geniş görüş açısına sahip.

GtG, bir pikselin bir gri tonundan farklı bir gri tonuna geçmesi için geçen süredir. Bu değer ne kadar düşük olursa hızlı sahnelerde arkadan gelen ghosting sorunu o kadar az oluyor. 1 ms'nin düşük bir değer olduğunu belirtelim. Monitör yüzde 1000 sRGB ve yüzde 95 DCI-P3 renk gamını kapsıyor. Geniş renk gamı, renklerin hem daha canlı hem de doğru tonlarda görülebilmesine imkân tanıyor.

Monitör 240Hz yenileme hızı sunuyor. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde ediliyor. Bu da özellikle Counter Strike 2 çevrim içi tabanlı rekabetçi oyunlarda ve yoğun hareketlilik içeren aksiyon sahnelerinde avantaj sağlıyor. Monitör AMD FreeSync Premium teknolojisini destekliyor.

Monitör, söz konusu özellik sayesinde ekran kartının hızına uyum sağlıyor. Yani ekran kartı 120 FPS veriyorsa monitör anlık olarak 120Hz oluyor. Bu arada Redmi G27Q 2026'nın portları arasında iki adet HDMI 2.0, bir adet DisplayPort 1.4 ve bir adet kulaklık çıkışı bulunuyor.

Redmi G27Q 2026 Türkiye'de Satılacak mı?

Redmi G27Q 2026'nın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda Xiaomi G34WQi oyun monitörü ve Xiaomi A27Ui 4K monitör dahil olmak üzere Xiaomi'nin pek çok monitörü satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Redmi G27Q 2026'nın da Türkiye'de satışa sunulma ihtimali mevcut.

Redmi G27Q 2026'nın Fiyatı Ne Kadar?

Xiaomi'nin yeni monitörü Redmi G27Q 2026 için 799 yuan fiyat etiketi belirlendi. Bu da güncel kur ile birlikte 5 bin 198 TL'ye denk geliyor.

Editörün Yorumu

Oyun oynamayı seven biri olarak Redmi G27Q 2026'nın yenileme hızı dikkatimi çekti. 240Hz yenileme hızı önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde edilmesini sağlıyor. Örneğin web sayfalarında kaydırma yaparken ve hatta yoğun hareketlilik içeren oyunlarda bu belirgin şekilde hissediliyor. Bu arada monitörün AMD FreeSync Premium özelliğine sahip olması da önemli avantaj çünkü bu özellik sayesinde monitör ekran kartının hızına uyum sağlıyor.