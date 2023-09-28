Counter-Strike 2 nihayet çıkışını yaptı. Siz de hemen CS2 indirin ve yılların eskitemediği bu FPS oyununda kendinizi kanıtlayın.

Kemal Tavus - 2 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Bir video oyunu klasiği olan Counter-Strike gelmiş geçmiş en ünlü FPS oyunlarından bir tanesidir. Oyunlarla alakası olmayan insanların bile bildiği bu yapım 20 yıldan fazla bir süredir hayatımızda. CS:GO ile büyük bir başarı yakalayan yapımcı Valve, 27 Eylül 2023 tarihinde Counter-Strike 2’yi yayınladı.

Counter-Strike 2, CS:GO’nun çok daha geliştirilmiş ve yenilenmiş bir versiyonudur. Counter-Strike 2’nin öne çıkan özellikleri şu şekildedir:

Seçkin modu derece sistemi güncellendi

Küresel ve bölgesel sıralama listeleri eklendi

Güncellenmiş ve yeniden tasarlanmış haritalar

Oyunun kaderini değiştirecek dinamik sis bombaları

Tick rate'ten bağımsız oynanış

Yeniden tasarlanmış görsel efektler ve ses

CS:GO'daki tüm eşyalar artık CS2'de

Teknik olarak çok daha ileri bir oyun olan Counter-Strike 2 artık Tick rate'ten bağımsız bir oynanış sunuyor. Bu da çok daha akıcı bir oynanışı beraberinde getiriyor. Sis bombalarının mekaniğinin değişmesi ile taktiksel derinliği çok daha yüksek bir Counter-Strike deneyimi bizleri bekliyor. En iyi ücretsiz FPS oyunlarından biri olan bu yapımı kaçırmak istemezsiniz.

Counter-Strike 2 (CS2) İndir

Yenilenmiş ve geliştirilmiş versiyonu ile hemen Counter-Strike 2 indirin ve bu oyunun en iyi halini deneyimlemeye başlayın. Ayrıca CS2 indirmek tamamen ücretsiz.

Counter-Strike 2 Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi : Windows 10

: Windows 10 İşlemci : 4 fiziksel işlemci iş parçacığı - Intel Core i5 750 veya üstü

: 4 fiziksel işlemci iş parçacığı - Intel Core i5 750 veya üstü Bellek : 8 GB RAM

: 8 GB RAM Ekran Kartı : Ekran kartı en az 1 GB veya daha fazla belleğe sahip olmalıdır ve Shader Model 5.0 desteklemenin yanı sıra DirectX 11 uyumlu olmalıdır.

: Ekran kartı en az 1 GB veya daha fazla belleğe sahip olmalıdır ve Shader Model 5.0 desteklemenin yanı sıra DirectX 11 uyumlu olmalıdır. DirectX : Sürüm 11

: Sürüm 11 Depolama: 85 GB kullanılabilir alan