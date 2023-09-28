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Counter-Strike 2

Counter-Strike 2

kullanıcı
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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 0
  • DOSYA BOYUTU 85000.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici valve
  • İndir

Counter-Strike 2 nihayet çıkışını yaptı. Siz de hemen CS2 indirin ve yılların eskitemediği bu FPS oyununda kendinizi kanıtlayın.

Kemal Tavus
Kemal Tavus -

Bir video oyunu klasiği olan Counter-Strike gelmiş geçmiş en ünlü FPS oyunlarından bir tanesidir. Oyunlarla alakası olmayan insanların bile bildiği bu yapım 20 yıldan fazla bir süredir hayatımızda. CS:GO ile büyük bir başarı yakalayan yapımcı Valve, 27 Eylül 2023 tarihinde Counter-Strike 2’yi yayınladı. 

Counter-Strike 2, CS:GO’nun çok daha geliştirilmiş ve yenilenmiş bir versiyonudur. Counter-Strike 2’nin öne çıkan özellikleri şu şekildedir:

  • Seçkin modu derece sistemi güncellendi
  • Küresel ve bölgesel sıralama listeleri eklendi
  • Güncellenmiş ve yeniden tasarlanmış haritalar
  • Oyunun kaderini değiştirecek dinamik sis bombaları
  • Tick rate'ten bağımsız oynanış
  • Yeniden tasarlanmış görsel efektler ve ses
  • CS:GO'daki tüm eşyalar artık CS2'de

Teknik olarak çok daha ileri bir oyun olan Counter-Strike 2 artık Tick rate'ten bağımsız bir oynanış sunuyor. Bu da çok daha akıcı bir oynanışı beraberinde getiriyor. Sis bombalarının mekaniğinin değişmesi ile taktiksel derinliği çok daha yüksek bir Counter-Strike deneyimi bizleri bekliyor. En iyi ücretsiz FPS oyunlarından biri olan bu yapımı kaçırmak istemezsiniz.

Counter-Strike 2 (CS2) İndir

Yenilenmiş ve geliştirilmiş versiyonu ile hemen Counter-Strike 2 indirin ve bu oyunun en iyi halini deneyimlemeye başlayın. Ayrıca CS2 indirmek tamamen ücretsiz.

Counter-Strike 2 Sistem Gereksinimleri

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: 4 fiziksel işlemci iş parçacığı - Intel Core i5 750 veya üstü
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Ekran Kartı: Ekran kartı en az 1 GB veya daha fazla belleğe sahip olmalıdır ve Shader Model 5.0 desteklemenin yanı sıra DirectX 11 uyumlu olmalıdır.
  • DirectX: Sürüm 11
  • Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
ARTILAR

Yılların eskitemediği oynanış

Yeni ve güncellenmiş haritalar

Fiziksel olarak çok iyi tepki veren sis bombaları

Tick rate`ten bağımsız oynanış ile e-spor faaliyetleri artık çok daha rekabetçi

Görsel olarak iyileştirmeler mevcut

Tekrar oynanabilirliği epey yüksek

Öğrenme ve gelişme eğrisi çok keyifli

Türkçe dil desteği

EKSİLER

Toksik oyuncular

Rank sistemi