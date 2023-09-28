Counter-Strike 2
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 0
- DOSYA BOYUTU 85000.00 MB
- Üretici valve
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Counter-Strike 2 nihayet çıkışını yaptı. Siz de hemen CS2 indirin ve yılların eskitemediği bu FPS oyununda kendinizi kanıtlayın.
Bir video oyunu klasiği olan Counter-Strike gelmiş geçmiş en ünlü FPS oyunlarından bir tanesidir. Oyunlarla alakası olmayan insanların bile bildiği bu yapım 20 yıldan fazla bir süredir hayatımızda. CS:GO ile büyük bir başarı yakalayan yapımcı Valve, 27 Eylül 2023 tarihinde Counter-Strike 2’yi yayınladı.
Counter-Strike 2, CS:GO’nun çok daha geliştirilmiş ve yenilenmiş bir versiyonudur. Counter-Strike 2’nin öne çıkan özellikleri şu şekildedir:
- Seçkin modu derece sistemi güncellendi
- Küresel ve bölgesel sıralama listeleri eklendi
- Güncellenmiş ve yeniden tasarlanmış haritalar
- Oyunun kaderini değiştirecek dinamik sis bombaları
- Tick rate'ten bağımsız oynanış
- Yeniden tasarlanmış görsel efektler ve ses
- CS:GO'daki tüm eşyalar artık CS2'de
Teknik olarak çok daha ileri bir oyun olan Counter-Strike 2 artık Tick rate'ten bağımsız bir oynanış sunuyor. Bu da çok daha akıcı bir oynanışı beraberinde getiriyor. Sis bombalarının mekaniğinin değişmesi ile taktiksel derinliği çok daha yüksek bir Counter-Strike deneyimi bizleri bekliyor. En iyi ücretsiz FPS oyunlarından biri olan bu yapımı kaçırmak istemezsiniz.
Counter-Strike 2 (CS2) İndir
Yenilenmiş ve geliştirilmiş versiyonu ile hemen Counter-Strike 2 indirin ve bu oyunun en iyi halini deneyimlemeye başlayın. Ayrıca CS2 indirmek tamamen ücretsiz.
Counter-Strike 2 Sistem Gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 10
- İşlemci: 4 fiziksel işlemci iş parçacığı - Intel Core i5 750 veya üstü
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Ekran kartı en az 1 GB veya daha fazla belleğe sahip olmalıdır ve Shader Model 5.0 desteklemenin yanı sıra DirectX 11 uyumlu olmalıdır.
- DirectX: Sürüm 11
- Depolama: 85 GB kullanılabilir alan
Yılların eskitemediği oynanış
Yeni ve güncellenmiş haritalar
Fiziksel olarak çok iyi tepki veren sis bombaları
Tick rate`ten bağımsız oynanış ile e-spor faaliyetleri artık çok daha rekabetçi
Görsel olarak iyileştirmeler mevcut
Tekrar oynanabilirliği epey yüksek
Öğrenme ve gelişme eğrisi çok keyifli
Türkçe dil desteği
Toksik oyuncular
Rank sistemi