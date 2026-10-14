RAM Fiyatları Durmuyor: 32 GB DDR5 Bellek Kiti 450 Dolar Oldu

RAM fiyatlarındaki artış, bilgisayar toplamak isteyenleri zorlamaya devam ediyor. Tom's Hardware'in günlük takibine göre piyasadaki en ucuz 32 GB DDR5-6000 kiti 449,97 dolara çıktı. Bu fiyat güncel kurla yaklaşık 22.200 TL'ye denk geliyor. Bellek fiyatlarındaki artış geçen yıldan bu yana yüzde 500'ü aştı ve yavaşlama işareti görünmüyor.

DDR5 RAM Fiyatları Ne Kadar Arttı?

Tom's Hardware fiyatları birçok bellek modelinde takip ediyor ama 32 GB DDR5-6000 kitini her gün ayrıca kontrol ediyor. Site bu kiti piyasanın genel durumunu gösteren bir ölçü olarak kullanıyor. Bu yapılandırma, performans ve fiyat dengesi nedeniyle oyun bilgisayarlarında en çok tercih edilen seçenek. Ağustos 2026'da 400 dolara çıkan kit, iki ayda 50 dolar daha pahalandı.

Daha yavaş bellekler de ucuz değil. Corsair'in 32 GB DDR5-4800 kiti 399 dolara satılıyor, oysa aynı kitin fiyatı bir dönem 80 dolardı. Newegg'de Corsair Vengeance RGB 32 GB DDR5-5200 kitinin etiketi de 399 doları gösteriyor. Yani daha düşük hızlı bir kite geçmek bile ciddi bir tasarruf sağlamıyor.

RAM Fiyatları Neden Bu Kadar Yükseldi?

Fiyat artışının ana nedeni yapay zekâ yatırımları. Veri merkezlerinin büyük bellek talebi, bilgisayarlara ve telefonlara ayrılan bellek arzını daraltıyor. Samsung'un Galaxy S27 serisinin fiyatını artırabileceği iddiası da aynı bellek krizine dayanıyordu. Sektör temsilcileri sıkıntının gelecek yıla, hatta on yıla kadar sürebileceği uyarısında bulunuyor.

Artışın etkisi bilgisayar satışlarına da yansıdı. IDC'nin verilerine göre bilgisayar üreticileri 2026'nın üçüncü çeyreğinde 62,7 milyon cihaz sevk etti ve bu rakam bir yıl öncesinin yüzde 20,1 altında kaldı. IDC düşüşü bellek zammı öncesinde öne çekilen alımlara ve süren tedarik sıkıntısına bağlıyor, fiyatların da yüksek kalmasını bekliyor.

Bilgisayar Toplayacaklar Ne Yapmalı?

Tom's Hardware, anakart, işlemci ve SSD ile birlikte satılan paketlerin hâlâ avantaj sağladığını belirtiyor. ABD'deki Newegg mağazasında bazı paketlerde tasarruf 358 dolara kadar çıkıyor. Zamlar hazır sistemlere daha yavaş yansıdığı için bu bilgisayarlar da bir seçenek. Sisteminizdeki RAM'in hızını ve kapasitesini CPU-Z ile kontrol edip yükseltmenin gerçekten gerekli olup olmadığına bakabilirsiniz.

Editörün Yorumu

Bir yıl önce 80 dolara alınabilen bir RAM kitinin bugün 400 dolar civarında satılması, bilgisayar toplamayı neredeyse lükse dönüştürdü. Bellek üreticileri yeni kapasite için yatırım yapsa da bunun fiyatlara yansıması zaman alacak, bu yüzden kısa vadede rahatlama beklemiyorum. Yine de hazır sistemlerde zamların daha yavaş yansıması bir nefes alanı bırakıyor. Elinizdeki sistem 16 GB bellekle işinizi görüyorsa yükseltmeyi şimdilik ertelemenizi, toplamak zorundaysanız paketleri karşılaştırmanızı öneririm.