Redmi Note 11S Çıkış Tarihi Sızdırıldı

Xiaomi tarafındaki sızıntılar şirketin, fiyat ve performans arasındaki dengeyi başarılı bir şekilde sağlamayı hedefleyen Redmi Note 11S ile karşımıza çıkacağını işaret ediyor. Kısa süre önce yayınlanan yeni bir rapor ile birlikte Redmi Note 11S çıkış tarihi belli olmuş olabilir. Peki yeni model ne zaman satışa sunulacak.

Redmi Note 11S Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Birden fazla sertifikasyon kurumunda ortaya çıkan ve 2201117SG model numarası ile kodlanan Redmi Note 11S, birden fazla konfigürasyon ile listelenmiş durumda. Şu aşamada teknik ayrıntılar tam olarak belli olmasa da başta bellek ve depolama olmak üzere en az dört farklı konfigürasyonun olduğu gözlemleniyor.

Bir akıllı telefonun sertifikasyon sürecinden geçmesi, çıkış tarihinin oldukça yakın olduğu anlamına geliyor. Bu doğrultuda Redmi Note 11S'in çıkış tarihi Mart 2022 olarak belirtiliyor. Tabii ki bu tarihin resmi bir tarih olmadığını göz önünde bulundurmakta fayda var. Nihai lansman tarihi ilerleyen dönemlerde net olarak belli olacaktır.

Unutmadan söylemek gerekiyor ki Xiaomi, belirli modelleri belirli ülkelerde farklı isimlerle satışa sunabiliyor. Örneğin Redmi Note 11 Pro ve Redmi Note 11 Pro+ bazı ülkelerde Xiaomi 11i ve Xiaomi 11i Hypercharge olarak adlandırılmıştı. Burada Mi 11i ile karıştırmamak doğru olacaktır.

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