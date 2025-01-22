24 Gün Pil Ömrü Sunan Ucuz Saat: Redmi Watch 5 Türkiye'de!

21 Ocak 2025 tarihinde İstanbul'da düzenlenen etkinlikte Redmi Note 14 serisi ve Redmi Watch 5 isimli cihazların Türkiye fiyatları belli oldu. Hem telefonlar hem de akıllı saat uygun fiyata güçlü özellikler sunarak dikkatleri üzerinde toplamayı başardı.

Redmi Watch 5 Özellikleri

2,07 inç ekran büyüklüğüne sahip akıllı saat, AMOLED ekran üzerinde 432 x 514 piksel çözünürlük, 60Hz yenileme hızı, 324 PPI piksel yoğunluğu ve maksimum 1500 nit parlaklık sunuyor. Yüzde 82 ekran gövde oranına sahip cihaz ince çerçeveleriyle de öne çıkıyor.

24 güne kadar pil ömrü sunan akıllı saat, sık sık şarj etme ihtiyacını ortadan kaldırıyor. Cihaz üzerinden Bluetooth ile telefon görüşmesi yapabileceğinizi de belirtelim. 2 mikrofonlu rüzgar gürültüsü direnci sayesinde dışarıda sesli görüşme esnasında karşı tarafa sesinizin daha net gitmesi sağlanıyor.

Saatinizi kulaklığınıza bağlayarak telefona ihtiyça duymadan müzik dinleyebilirsiniz. Cihazda ayrıca telefondan bağımsız olarak ses kaydı özelliği bulunuyor. Kalp atış hızı ve uyku izleme gibi sağlık özelliklerini içeren cihazda dahili 5 sistemli GNSS teknolojisi mevcut.

Akıllı saatte 20'yi aşkın farklı titrelim modeşi yer alıyor. Böylece doğrusal motordan gelen dokunsal geri bildirimler ile daha sezgisel bir deneyim elde ediliyor. Peki, Redmi Watch 5 Türkiye'de ne kadar fiyata satılıyor?

Redmi Watch 5 Fiyatı

Gümüş, mor ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği sunan Redmi Watch 5 isimli akıllı saat 3 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor.

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