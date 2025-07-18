Türkiye, Avrupa’ya Savaş Gemisi Satıyor! İşte Dev Anlaşmanın Bedeli

Türkiye, son yıllarda savunma sanayisinde attığı adımlarla büyük bir atılım gerçekleştirdi. Üstelik sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp geliştirdiği yerli ve milli ürünleri dünya pazarına da sunmaya başladı. Özellikle Baykar, ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, FNSS, Otokar ve BMC gibi önde gelen firmaların ürettiği sistemlerle ülkemiz, savunma sanayisi alanında güçlü bir ihracatçı haline geldi.

Son gelen bilgilere göre Türkiye, şimdi de Romanya’ya hafif korvet tipi savaş gemisi satmaya hazırlanıyor. Romanya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama ile birlikte bu alımın hem maliyeti hem de teslimat süreci netleşmiş durumda.

Romanya, Türkiye'den TCG Akhisar (P‑1220) Satın Alacak

Romanya, 2027 yılında Karadeniz’de Neptun Deep doğalgaz projesini hayata geçirecek. Yaklaşık 100 milyar metreküp rezerve sahip bu saha, ülkenin enerji ihtiyacının büyük bir kısmını karşılayacak. Bu kritik projeyi ve Karadeniz’deki çıkarlarını korumak isteyen Romanya, modern ve yeni bir savaş gemisine ihtiyaç duydu. Bu doğrultuda tercihini hem NATO üyesi hem de Karadeniz’e kıyısı bulunan Türkiye’den yana kullandı.

Romanya’nın satın almayı planladığı geminin TCG Akhisar (P-1220) olduğu bildirildi. 2023 yılında denize indirilen ve Aralık 2024’te Türk Deniz Kuvvetleri envanterine katılan bu gemi, hafif korvet sınıfında yer alıyor. Romanya, bu gemi için yaklaşık 265 milyon euro (KDV hariç) ödeme yapacak.

Başlangıçta geminin tahmini maliyeti 223 milyon euro seviyesindeydi. Ancak NSM (Naval Strike Missile) gibi ilave füze sistemleri talep edildiği için toplam maliyet 265 milyon euroya yükseldi. Bilmeyenler için NSM (Naval Strike Missile), Norveç merkezli Kongsberg Defence & Aerospace firması tarafından geliştirilen, deniz ve kara hedeflerine karşı kullanılan modern ve akıllı bir gemi-gemi füze sistemidir. Avrupa ve Asya’daki modern donanmalarda yaygın şekilde kullanılıyor.

Kaynaklara göre teslimat süresi yaklaşık 6 ay olarak belirlendi. Ancak süreç, Romanya Parlamentosu’nun Savunma Bakanlığı’nın talebini onaylamasının ardından resmiyet kazanacak. Teslimat sonrası gemide kullanılacak füze ve torpido sistemleri Romanya’daki tersanede entegre edilecek.

TCG Akhisar (P-1220) Özellikleri

Özellik Detay Sınıf / Tip Hisar Sınıfı Hafif Korvet Deplasman 2.300 ton Uzunluk 99,56 m Genişlik 14,42 m Su Çekimi 3,90 m İtme Sistemi CODLOD (4 × Dizel, 2 × Elektrik Motoru) Azami Hız 24 knot (44 km/sa) Ekonomik Hız 12 knot (22 km/sa) Menzil 4.500 deniz mili (8.300 km) Dayanıklılık 21 gün Mürettebat 104 kişi Yardımcı Taşıtlar 2 × Sert gövdeli şişme bot Helikopter / İHA 10 tonluk helikopter + İHA hangarı Savaş Yönetim Sistemi GENESIS ADVENT Sonar METEKSAN YAKAMOS 2020 (Karine Monteli) 3D Arama Radarı ASELSAN MAR-D Kızılötesi Takip Sistemi ASELSAN Piri (KATS) Elektro-optik Sistem ASELSAN DENİZGÖZÜ AHTAPOT-S Elektronik Destek TÜBİTAK YELKOVAN Atış Kontrol Radarı 2 × ASELSAN AKR-D Ana Top 1 × 76mm MKE DENİZHAN Yakın Hava Savunma 1 × ASELSAN GÖKDENİZ Hava Savunma Füzesi 8 × HİSAR Gemi-Savar Füzesi 8 × ATMACA Anti-Tank Füzesi 4 × UMTAS Denizaltı Savunma 2 × DSH Roketi (Denizaltı Savunma Harbi) Uzak Kumandalı Silah 2 × ASELSAN STAMP

Romanya, bugüne kadar Türkiye’den büyük ölçekli bir savunma sanayi ürünü satın almamıştı. Bu nedenle TCG Akhisar (P-1220) hafif korvet satışı, iki ülke arasındaki ilk büyük savunma sanayi ihracatı olacak. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.