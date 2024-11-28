Otokar ve Romanya'dan 857 Milyon Euro Değerinde Askeri Araç Anlaşması

Türk savunma sanayisinin lider isimlerinden Otokar, başarılarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Şirket, Türkiye tarihinin en büyük zırhlı araç sözleşmesine imza atarak Romanya ile 857 Milyon Euro değerinde askeri araç satışı için anlaştı.

Otokar, Romanya'ya 857 Milyon Euro Değerinde Askeri Araç Sattı

Otokar, Romanya Savunma Bakanlığı’na ait Romtehnica’nın 1059 adetlik 4x4 taktik tekerlekli hafif zırhlı araç projesi için yapılan ihaleyi kazandı. Otokar ve Romanya arasında imzalanan anlaşmanın bedeli ise KDV hariç yaklaşık 4,26 milyar RON yani yaklaşık 857 milyon Euro olarak açıklandı.

Anlaşma kapsamında araçların ilk 278 adedi Türkiye’de üretilirken, kalan kısmı Romanya’da üretilecek. Bu büyük teslimatın, 2025’in son çeyreğinde başlayarak 5 yıl içerisinde partiler halinde tamamlanması planlanıyor.

1980’lerden bu yana NATO ve Birleşmiş Milletler gibi önemli kuruluşlara askeri araç sağlayan Otokar, COBRA II ile dünya çapında bir güven oluşturmuş durumda. 13 ülkede aktif olarak kullanılan bu zırhlı araç, balistik ve mayın tehditlerine karşı üstün koruma sağlaması, geniş iç hacmi ve modüler tasarımıyla öne çıkıyor.

Romanya’nın ihtiyaçlarına özel olarak uyarlanacak olan COBRA II, Bayraktar TB2'nin yaptığı gibi Türk savunma sanayisinin uluslararası alandaki gücünü pekiştiriyor. Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.