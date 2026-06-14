Çok Sevilen Hayatta Kalma Oyunu İndirime Girdi! Fırsatı Kaçırmayın

Steam hayatta kalma oyunlarını sevenler için ilgi çeken bir indirim yaptı. Platform bu kapsamda popüler bir hayatta kalma oyununda kayda değer bir indirim yaptı. Peki indirimdeki oyunun ismi ne ve kampanya ne zamana kadar devam edecek? İşte merak edilen detaylar!

Rust Steam'de Ne Kadar Oldu?

Steam’de başlatılan son kampanya kapsamında Rust’ın fiyatı 18,99 dolardan (877 TL) 9,49 dolara (438 TL) kadar geriledi. Bu da oyunda 439 TL’lik bir indirim yapıldığı şeklinde yorumlanabilir. Kampanyanın 25 Haziran’a kadar devam edeceğini de belirtelim. Yani oyunu satın alıp almamaya karar vermek için önünüzde 11 günlük bir süre olacak.

Rust Xbox'ta ve PlayStation'da Kaç TL?

Steam’deki kampanya maalesef Xbox için geçerli değil. Zira Xbox mağazasına baktığımızda Rust Console Edition’ın 1.910 TL fiyat etiketiyle satışta olduğunu görüyoruz. Ancak bu tür platformlarda belirli aralıklarla indirimler yapıldığını da hatırlatalım. Yani oyunun kısa süre içinde Steam’deki gibi bir indirime girmesi mümkün. Benzer bir durum PlayStation için de geçerli. Oyun an itibariyla indirimsiz bir şekilde 2.149 TL'den satılıyor.

Rust Nasıl Bir Oyun?

Rust birinci şahıs bakış açısıyla oynanan bir çevrimiçi hayatta kalma oyunu diyebiliriz. Yapımda bilinmeyen bir gezegende kaynak topluyorsunuz, barınak inşa ediyorsunuz, açlık-susuzluk-soğukla mücadele ediyorsunuz ve diğer oyuncularla ya birlikte çalışıyor ya da rekabet ediyorsunuz. Kısacası hayatta kalma konseptine ilgiliyseniz bu yapım ilginizi çekecektir.

Rust Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Sistem Gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekir

İşletim Sistemi: Windows 11 64bit

İşlemci: AMD Ryzen 5 1400 veya Intel Core i5-6600

Bellek: 12 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 470, NVIDIA GeForce GTX 1060 veya Intel Arc A580

DirectX: Sürüm 11

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

Ek Not: SSD kesinlikle önerilir, yoksa normalden uzun yükleme süreleri beklenir

Önerilen Sistem Gereksinimleri:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekir

İşletim Sistemi: Windows 11 64bit

İşlemci: AMD Ryzen 7 3700X veya Intel Core i7-6700K

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: AMD Radeon RX 6600XT, NVIDIA GeForce RTX 3060 veya Intel Arc B580

DirectX: Sürüm 12

Ağ: Genişbant İnternet bağlantısı

Depolama: 45 GB kullanılabilir alan

Ek Not: SSD gerekli

Editörün Yorumu

Bir dönem Rust'ı denemiş birisi olarak fazlasıyla beğendiğimi söyleyebilirim. Zira hayatta kalma konsepti fazlasıyla ilgimi çekiyor ve doğal olarak bu türdeki oyunları oynuyorum. Eğer siz de türe benim gibi ilgiliyseniz hazır indirimdeyken bu oyuna bir şans verebilirsiniz.