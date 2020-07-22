Saç Kesen Robot Dikkatleri Çekti: Berberlerin Sonu mu Geliyor?

Covid-19 salgınının başlangıcından bu yana yaşam stilimiz önemli ölçüde değişti ve kuaförlere ya da berberlere gidemiyor olmamız, bir süre için önemli bir sorun oldu. Öte taraftan yetenekli bir mucit uzayan saçlarından sıkıldı ve kendisini tıraş etmesi için saç kesen robot yapmaya karar verdi.

Saç Kesen Robot Ne Kadar Güvenli?

Stuff Made Here isimli kanaldan Shane Winghton yaptığı açıklamada "Saçlarım hızlı uzuyor ve saçlarımı kesmesi için bir robot yapmaya karar verdim." ifadelerini kullandı. Kapsamlı araştırmalar sonucunda oluşturulan bu robot bir kişiye farklı saç kesimi stilleri sunabilmek adına bir bilgisayar programından yardım alıyor.

Tabii başınızı bir yazılıma emanet etmeden önce buna güvenmeniz gerekiyor ve robot bazı güvenlik önlemleri ile geliyor. Bu noktada saç kesimi sırasında saç ile deri arasındaki mesafe anlık olarak ölçülüyor ve deriye zarar verilmemesi için azami önlemler alınıyor. Bu nedenle robotun Wighton'ın saçını keserken kulakların yanına dokunmadığını görüyoruz.

Şey, sanırım Vincent van Gogh olmaktan iyidir.

Saç kesimi işleminde robotun içindeki vakumdan faydalanılıyor ve bu vakum saçları emerek sıkıca çekiyor. Daha sonra saçın kesilecek kısmı seçiliyor ve robotun üzerinde yer alan makaslar bu alanı belirleyerek kesiyor. Sonuç olarak Wighton'ın saç kesimi harika değil ancak korkunç da değil. Buna karşın bir diğer dezavantaj ise saç kesiminin geleneksel yöntemler ile kıyaslandığında daha uzun sürüyor olması.

Peki siz bu video hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce ilerleyen dönemlerde saç kesimi işlerini robotlar devralabilir mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.