Başrol oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer dahil olmak üzere pek çok ismin yer aldığı Şahsiyet dizisinin yeni sezonu Gain üzerinden yayımlanmaya başladı. Peki, Şahsiyet yeni bölüm ne zaman çıkacak?

Yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği dizi ilk olarak 2018 yılında izleyicilerle buluştu. İlk sezonu büyük beğeni toplayan dizinin yıllar sonra yeni sezonu yayımlanmaya başladı. Peki, Şahsiyet 2. sezon bölümleri için belirlenen yayın tarihleri neler?

Şahsiyet Yeni Bölüm Tarihleri

Çok büyük bir popülerliğe sahip olan Şahsiyet dizinin ikinci sezonu 13 Kasım 2023 tarihinde yayımlanmaya başladı. 13 Kasım'da yeni sezonun ilk iki bölümü izleyiciler ile buluştu. Üçüncü bölüm ise 19 Kasım 2023 tarihinde çıktı.

Şahsiyet'in ikinci sezonunun 10 bölümden oluşacağı açıklandı. İlk sezonda 12 bölüm yer almıştı. Haftalık olarak yayımlanan dizinin yeni sezon tarihleri şu şekilde:

Şahsiyet 2. sezon 1. bölüm tarihi : 13 Kasım 2023

: 13 Kasım 2023 Şahsiyet 2. sezon 2. bölüm tarihi : 13 Kasım 2023

: 13 Kasım 2023 Şahsiyet 2. sezon 3. bölüm tarihi : 19 Kasım 2023

: 19 Kasım 2023 Şahsiyet 2. sezon 4. bölüm tarihi : 26 Kasım 2023

: 26 Kasım 2023 Şahsiyet 2. sezon 5. bölüm tarihi : 3 Aralık 2023

: 3 Aralık 2023 Şahsiyet 2. sezon 6. bölüm tarihi : 10 Aralık 2023

: 10 Aralık 2023 Şahsiyet 2. sezon 7. bölüm tarihi : 17 Aralık 2023

: 17 Aralık 2023 Şahsiyet 2. sezon 8. bölüm tarihi : 24 Aralık 2023

: 24 Aralık 2023 Şahsiyet 2. sezon 9. bölüm tarihi : 31 Aralık 2023

: 31 Aralık 2023 Şahsiyet 2. sezon 10. bölüm tarihi: 7 Ocak 2024

Şahsiyet 2. Sezon Fragmanı

Şahsiyet 2. Sezon 3. Bölüm Fragmanı

Şahsiyet 2. Sezon 4. Bölüm Fragmanı

Şahsiyet Oyuncuları ve Karakterleri

Haluk Bilginer (Agâh Beyoglu)

(Agâh Beyoglu) Şebnem Bozoklu (Zuhal)

(Zuhal) Recep Usta (Deva)

(Deva) Cansu Dere (Nevra Elmas)

(Nevra Elmas) Metin Akdülger (Ateş Arbay)

(Ateş Arbay) Hüseyin Avni Danyal (Cemil)

(Cemil) Necip Memili (Tolga)

(Tolga) Şenay Gürler (Nükhet)

(Nükhet) Ayhan Kavas (Gürkan)

(Gürkan) Önder Selen (Mümtaz)

(Mümtaz) İbrahim Selim (Sefa)

(Sefa) Fırat Topkorur (Firuz)

(Firuz) Rabia Soytürk (Süveyda)

(Süveyda) Müjde Ar (Nesrin)

(Nesrin) Erdal Özyağcılar

İlker Aksum

Şehsuvar Aktaş

Burhan Öcal

Şahsiyet Konusu

Alzheimer teşhisi konulan Agâh Beyoğlu, suçluları cezalandırmaya karar verir. Beyoğlu'nun eşi yıllar önce hayatını kaybetmiştir. Kızı ise yurt dışında yaşamaktadır. Popüler dizinin tüm bölümlerini Gain üzerinden izleyebilirsiniz. İlk sezonun PuhuTV isimli dijital yayın platformunda da yer aldığını belirtelim.

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