Şahsiyet Yeni Bölüm Ne Zaman?
Şahsiyet yeni bölüm ne zaman yayımlanacak? Popüler dizinin oyuncuları arasında hangi isimler bulunuyor? Merak edilen soruları yanıtlayacağız.
Başrol oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer dahil olmak üzere pek çok ismin yer aldığı Şahsiyet dizisinin yeni sezonu Gain üzerinden yayımlanmaya başladı. Peki, Şahsiyet yeni bölüm ne zaman çıkacak?
Yönetmenliğini Onur Saylak'ın üstlendiği dizi ilk olarak 2018 yılında izleyicilerle buluştu. İlk sezonu büyük beğeni toplayan dizinin yıllar sonra yeni sezonu yayımlanmaya başladı. Peki, Şahsiyet 2. sezon bölümleri için belirlenen yayın tarihleri neler?
Şahsiyet Yeni Bölüm Tarihleri
Çok büyük bir popülerliğe sahip olan Şahsiyet dizinin ikinci sezonu 13 Kasım 2023 tarihinde yayımlanmaya başladı. 13 Kasım'da yeni sezonun ilk iki bölümü izleyiciler ile buluştu. Üçüncü bölüm ise 19 Kasım 2023 tarihinde çıktı.
Şahsiyet'in ikinci sezonunun 10 bölümden oluşacağı açıklandı. İlk sezonda 12 bölüm yer almıştı. Haftalık olarak yayımlanan dizinin yeni sezon tarihleri şu şekilde:
- Şahsiyet 2. sezon 1. bölüm tarihi: 13 Kasım 2023
- Şahsiyet 2. sezon 2. bölüm tarihi: 13 Kasım 2023
- Şahsiyet 2. sezon 3. bölüm tarihi: 19 Kasım 2023
- Şahsiyet 2. sezon 4. bölüm tarihi: 26 Kasım 2023
- Şahsiyet 2. sezon 5. bölüm tarihi: 3 Aralık 2023
- Şahsiyet 2. sezon 6. bölüm tarihi: 10 Aralık 2023
- Şahsiyet 2. sezon 7. bölüm tarihi: 17 Aralık 2023
- Şahsiyet 2. sezon 8. bölüm tarihi: 24 Aralık 2023
- Şahsiyet 2. sezon 9. bölüm tarihi: 31 Aralık 2023
- Şahsiyet 2. sezon 10. bölüm tarihi: 7 Ocak 2024
Şahsiyet 2. Sezon Fragmanı
Şahsiyet 2. Sezon 3. Bölüm Fragmanı
Şahsiyet 2. Sezon 4. Bölüm Fragmanı
Şahsiyet Oyuncuları ve Karakterleri
- Haluk Bilginer (Agâh Beyoglu)
- Şebnem Bozoklu (Zuhal)
- Recep Usta (Deva)
- Cansu Dere (Nevra Elmas)
- Metin Akdülger (Ateş Arbay)
- Hüseyin Avni Danyal (Cemil)
- Necip Memili (Tolga)
- Şenay Gürler (Nükhet)
- Ayhan Kavas (Gürkan)
- Önder Selen (Mümtaz)
- İbrahim Selim (Sefa)
- Fırat Topkorur (Firuz)
- Rabia Soytürk (Süveyda)
- Müjde Ar (Nesrin)
- Erdal Özyağcılar
- İlker Aksum
- Şehsuvar Aktaş
- Burhan Öcal
En Sevilen Netflix Mini Dizileri
Netflix mini dizileri özellikle yemek yerken izlenecek dizi arayışında olanlar tarafından çok rağbet görüyor. Bu diziler tek bir solukta bitebilecek uzunlukta olduğundan genellikle tek bir bölüm için uzun bir süre boyunca ekran karşısında olmaya gerek bırakmıyor.
Şahsiyet Konusu
Alzheimer teşhisi konulan Agâh Beyoğlu, suçluları cezalandırmaya karar verir. Beyoğlu'nun eşi yıllar önce hayatını kaybetmiştir. Kızı ise yurt dışında yaşamaktadır. Popüler dizinin tüm bölümlerini Gain üzerinden izleyebilirsiniz. İlk sezonun PuhuTV isimli dijital yayın platformunda da yer aldığını belirtelim.
En Çok Sevilen Türk Dizileri Hangileri?
En çok sevilen Türk dizileri neler? Türk dizileri uzunluğu ve konuları olsun birçok defa eleştiri almış ve izleyiciler tarafından sürekli tartışılan bir konu olmuştur ancak bazı diziler vardır ki birçok izleyici tarafından sevilmiş ve benimsenmiştir.
Şahsiyet dizisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Söz konusu dizi ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.
YORUMLAR