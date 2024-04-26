GAİN TV
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 9,017
- DOSYA BOYUTU 35 MB
- Üretici BEYN Danışmanlık Anonim Şirketi
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GAİN, popüler içeriklerine ev sahipliği yapan bir dijital yayın platformudur.
GAİN, kısa, yaratıcı ve eğlenceli içeriklere sahip yeni nesil medya uygulaması. Güncel içerikler, diziler, belgeseller, spor programları daha fazlası ile kişiye özel ana akış sunan platform, canlı yayınlardan oluşan yerli-yabancı geniş bir yayın akışına da sahip. Yeni nesil içerik platformu GAİN APK içerisinde, kullanıcılar yepyeni içeriklere erişebilecekler.
Türkiye'nin önde gelen dijital yayın platformlarından biri olan GAİN, farklı türden birçok içeriğe ev sahipliği yapıyor. Film ve dizi gibi içeriklerin yanı sıra canlı yayınları seyredebilir ve günlük haber bülteninden haberdar olabilirsiniz.
Popüler içerikleri internet kullanarak izlemenize gerek yok. Telefonunuza tek bir tuşla indirerek, çevrimdışı izleyebilirsiniz. İletişimin ve veri aktarımının zor olduğu bölgelerde çok işe yarayan çevrimdışı izleme özelliği, indirme seçeneklerini de kullanıcılara bırakıyor.
GAİN TV İndir
Beğendiğiniz içeriklere göre akış sunmakla kalmıyor, günlük rutinlerinize harcadığınız zamanı da ölçerek ona uygun alternatif içerikler sağlıyor. Böylelikle günün her anında harcadığınız zamana ve içerik tercihinize uygun bir akışla karşılaşıyorsunuz.
Ayrıca, kendi içerik listesinizi hazırlama ve tekrar tekrar izleme şansına da sahipsiniz. Siz de GAİN indirin ve güncel içerikleri akıllı telefonunuzdan hız kesmeden seyredin.
GAIN APK Özellikleri
- Yeni nesil içerikler
- Farklı kategorilerden yüzlerce kısa içerik
- Sadece GAIN’e özel orijinal yapımlar
- Sevdiğiniz içeriklerden liste oluşturup arkadaşlarınızla paylaşma
- Yarım kalan videolara kaldığınız yerden devam etme
- Kullanıcı dostu arayüz
- Canlı yayın takibi
GAİN
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 510
- DOSYA BOYUTU 54.7 MB
- Üretici BEYN Danışmanlık Anonim Şirketi
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Yeni nesil içerik platformu GAİN App Store'da! Diziler, belgeseller, spor, müzik, orijinal yapımlar GaIN'de
GAİN, kullanıcıya özel yayın akışı sunan, yenilikçi, eğitici, eğlendirici videoların (kısa süreli) yer aldığı yeni nesil bir içerik platformu olarak Android ve iOS platformunda yerini alıyor. Ücretsiz hesap oluşturup dahil olabildiğiniz platformda tüm içeriklerden ücretsiz olarak faydalanabiliyorsunuz. Diziler, kısa filmler, mini belgesel serileri, spor, müzik, eğlence programlarının yanı sıra haber akışı ve canlı yayınlardan oluşan geniş bir yayın akışı ile karşılaşıyorsunuz.
GAİN İndir iOS
Dijital yayın platformları arasına yeni giren GAİN, yayın akışını kişiye özel sunuyor. Yeni nesil içerik platformu GAİN’de neler mi var? Diziden kısa filme, spordan belgesele farklı kategorilerden kısa içeriği akıllı akıştan izliyorsunuz. Netflix, BluTV, Amazon Prime Video ve diğer platformlardaki gibi Gain’de de platforma özel yapımlar bulunuyor. 10 Bin Adım, Open Mic Rap Yarışması, Elektromonolog, Bir MFÖ Belgeseli – Ele Güne Karşı, İlber Ortaylı ile Şeylerin Tarihi, Teker Teker Sor Vedat Milor, Türkiye’de Kadın Olmak, İstanbul Apartmanları Gain’e özel orijinal yapımlar arasında.
GAIN yayın akışını size göre belirliyor. Beğendiğiniz, ilginizi çeken içeriklere göre akış sunmakla kalmıyor, aynı zamanda işe gidip gelme, yemek arası, mola gibi günlük rutinlerinize harcadığınız zamanı da ölçerek ona uygun alternatif içerikler sağlıyor. Böylece günün her farklı anında zamanınıza ve içerik tercihlerine uygun bir yayın akışı ile karşılaşıyorsunuz. Kendi içerik listenizi de hazırlayabilirsiniz.
- Yeni nesil içerik platformu
- Farklı kategorilerden yüzlerce kısa içerik
- Sadece Gain’e özel orijinal yapımlar
- Liste oluşturma ve paylaşma
- Kalınan yerden izlemeye devam etme