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GAİN TV

GAİN TV

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 9,017
  • DOSYA BOYUTU 35 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici BEYN Danışmanlık Anonim Şirketi
  • İndir

GAİN, popüler içeriklerine ev sahipliği yapan bir dijital yayın platformudur.

Erkan Calp
Erkan Calp -

GAİN, kısa, yaratıcı ve eğlenceli içeriklere sahip yeni nesil medya uygulaması. Güncel içerikler, diziler, belgeseller, spor programları daha fazlası ile kişiye özel ana akış sunan platform, canlı yayınlardan oluşan yerli-yabancı geniş bir yayın akışına da sahip. Yeni nesil içerik platformu GAİN APK içerisinde, kullanıcılar yepyeni içeriklere erişebilecekler.

Türkiye'nin önde gelen dijital yayın platformlarından biri olan GAİN, farklı türden birçok içeriğe ev sahipliği yapıyor. Film ve dizi gibi içeriklerin yanı sıra canlı yayınları seyredebilir ve günlük haber bülteninden haberdar olabilirsiniz.

Popüler içerikleri internet kullanarak izlemenize gerek yok. Telefonunuza tek bir tuşla indirerek, çevrimdışı izleyebilirsiniz. İletişimin ve veri aktarımının zor olduğu bölgelerde çok işe yarayan çevrimdışı izleme özelliği, indirme seçeneklerini de kullanıcılara bırakıyor.

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Beğendiğiniz içeriklere göre akış sunmakla kalmıyor, günlük rutinlerinize harcadığınız zamanı da ölçerek ona uygun alternatif içerikler sağlıyor. Böylelikle günün her anında harcadığınız zamana ve içerik tercihinize uygun bir akışla karşılaşıyorsunuz. 

Ayrıca, kendi içerik listesinizi hazırlama ve tekrar tekrar izleme şansına da sahipsiniz. Siz de GAİN indirin ve güncel içerikleri akıllı telefonunuzdan hız kesmeden seyredin.

GAIN APK Özellikleri

  • Yeni nesil içerikler
  • Farklı kategorilerden yüzlerce kısa içerik
  • Sadece GAIN’e özel orijinal yapımlar
  • Sevdiğiniz içeriklerden liste oluşturup arkadaşlarınızla paylaşma
  • Yarım kalan videolara kaldığınız yerden devam etme
  • Kullanıcı dostu arayüz
  • Canlı yayın takibi