puhutv, Android platformundaki ücretsiz yerli dizi ve film izleme uygulamaları arasında yer alıyor.

Erkan Calp - 23 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

puhutv, yerli dizileri takip ediyor ve Yeşilçam filmlerini severek izliyorsanız, Android telefonunuzda kullanabileceğiniz en iyi uygulamalardan bir tanesidir. Tamamen ücretsiz indirip üye olmadan en yeni ve reyting rekorları kırmış Türk dizileri yüksek kalitede izleyebiliyorsunuz.

Hem Android hem de iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan puhutv APK sayesinde kullanıcılar, Türk dizi ve filmlerini HD kalitede izleyebilecek ve keyifli zaman geçirebilecekler.

Yerli dizi ve filmleri izlemek için en kolay yollardan birini sunan puhutv, geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Herhangi bir ücret talep etmeden kullanılabilen uygulama, Türkçe dil desteği ile kullanıcılara sunuluyor Üyelik sistemi ile çalışan uygulama yıllardır güncelleme de almaya devam ediyor.

Behzat Ç., İşler Güçler gibi efsane dizilerin yanında Cesur ve Güzel, İçerde, Anne, Kiralık Aşk gibi yepyeni dizileri de hd kalitede sunan puhutv, tüm Android telefon ve tabletlerle uyumlu. Reklamsız son derece sade kullanıcı arayüzüne sahip uygulamada dizi ve filmler kategori bazında listeleniyor. Dilerseniz arama yapıp izleyeceğiniz içeriğe hızlıca ulaşabiliyorsunuz.

puhutv Apk İndir

Severek izlediğiniz dizileri listenize eklediğiniz vakit yeni bölüm yayınlandığında anında bildirim geliyor. Üye olmanın diğer bir avantajı da izlediğiniz yayını yarıda kesmeniz gerektiğinde ortaya çıkıyor. Kaldığınız yerden kolaylıkla devam edebilir ve unutmadan devam edebilirsiniz.

Zengin bir mobil uygulama olarak adından söz ettiren başarılı yapı günümüzde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Siz de puhutv indirin ve sevdiğiniz dizileri ve filmleri rahatlıkla takip edin.

puhutv APK Özellikleri