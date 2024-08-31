puhutv
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 53,878
- DOSYA BOYUTU 34 MB
- Üretici DOGUS DIGITAL
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puhutv, Android platformundaki ücretsiz yerli dizi ve film izleme uygulamaları arasında yer alıyor.
puhutv, yerli dizileri takip ediyor ve Yeşilçam filmlerini severek izliyorsanız, Android telefonunuzda kullanabileceğiniz en iyi uygulamalardan bir tanesidir. Tamamen ücretsiz indirip üye olmadan en yeni ve reyting rekorları kırmış Türk dizileri yüksek kalitede izleyebiliyorsunuz.
Hem Android hem de iOS platformunda ücretsiz olarak yayınlanan puhutv APK sayesinde kullanıcılar, Türk dizi ve filmlerini HD kalitede izleyebilecek ve keyifli zaman geçirebilecekler.
Yerli dizi ve filmleri izlemek için en kolay yollardan birini sunan puhutv, geniş kitlelere ulaşmaya devam ediyor. Herhangi bir ücret talep etmeden kullanılabilen uygulama, Türkçe dil desteği ile kullanıcılara sunuluyor Üyelik sistemi ile çalışan uygulama yıllardır güncelleme de almaya devam ediyor.
Behzat Ç., İşler Güçler gibi efsane dizilerin yanında Cesur ve Güzel, İçerde, Anne, Kiralık Aşk gibi yepyeni dizileri de hd kalitede sunan puhutv, tüm Android telefon ve tabletlerle uyumlu. Reklamsız son derece sade kullanıcı arayüzüne sahip uygulamada dizi ve filmler kategori bazında listeleniyor. Dilerseniz arama yapıp izleyeceğiniz içeriğe hızlıca ulaşabiliyorsunuz.
puhutv Apk İndir
Severek izlediğiniz dizileri listenize eklediğiniz vakit yeni bölüm yayınlandığında anında bildirim geliyor. Üye olmanın diğer bir avantajı da izlediğiniz yayını yarıda kesmeniz gerektiğinde ortaya çıkıyor. Kaldığınız yerden kolaylıkla devam edebilir ve unutmadan devam edebilirsiniz.
Zengin bir mobil uygulama olarak adından söz ettiren başarılı yapı günümüzde milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam ediliyor. Siz de puhutv indirin ve sevdiğiniz dizileri ve filmleri rahatlıkla takip edin.
puhutv APK Özellikleri
- Üyelik sistemi
- Android ve iOS sürüm
- Yerli dizi ve filmleri ücretsiz olarak izleme
- Türkçe dil desteği
- Güncel içerikler
- Zengin bir mobil uygulama
- HD kalite
puhutv
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 5,703
- DOSYA BOYUTU 28 MB
- Üretici DOGUS DIGITAL
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puhutv, iOS kulanıcılarının kullanabileceği ücretsiz bir yerli dizi ve film izleme uygulamasıdır.
puhutv, mobil cihazlar üzerinden yerli dizi ve film izlemeyi tercih eden biriyseniz, mutlaka kullanmanız gereken bir uygulama diyebiliriz. iOS cihazlarınız üzerinden ücretsiz indirip üye olmadan yeni ve popüler Türk dizileri ve filmleri HD kalitede izleyebiliyorsunuz.
Sevdiğiniz yerli dizilerin izlemediğiniz bölümlerini YouTube’da veya belli başlı sitelerde yüksek kalitede aramak yerine puhutv uygulamasını indirip tüm dizilere hızlıca ulaşabilirsiniz.
puhutv İndir
Platforma üye olmanız da gerekmiyor üstelik. Behzat Ç., İşler Güçler, İçerde, Kiralık Aşk gibi dizilerin yanında Hababam Sınıfı, Tosun Paşa gibi defalarca izlenebilen Yeşilçam filmlerini HD kalitede sunuyor.
Kullanıcı dostu arayüz sayesinde aradığınız her şeyi rahatlıkla bulabilirsiniz. Tabii ki sadece film ve dizi değil, aynı zamanda belgesel ve çeşitli tv kanallarını da içerisinde barındırmaktadır. Aradığınız dizi veya film puhutv kütüphanesinde bulunuyorsa, tüm bölümlerini rahatlıkla takip edebilir veya indirip sonra izleyebilirsiniz.
Siz de puhutv indirin ve iOS cihazlarınızda aradığınız tüm dizi ve filmleri izleme imkanına sahip olun!