En Sevilen Netflix Mini Dizileri

Netflix mini dizileri özellikle yemek yerken izlenecek dizi arayışında olanlar tarafından çok rağbet görüyor. Bu diziler tek bir solukta bitebilecek uzunlukta olduğundan genellikle tek bir bölüm için uzun bir süre boyunca ekran karşısında olmaya gerek bırakmıyor.

Dünyanın en popüler dijital yayın platformlarından biri olan Netflix, söz konusu mini dizi olduğunda her ne kadar öne çıkan bir platform olsa da yine de aralarından hoşunuza gitmeyebilecek diziler olabilir.

Dizinin konusu hoşunuza gitmeyebilir, hikâyenin işlenme biçimini beğenmeyebilirsiniz, oyuncuların sergilediği performansı takdir etmeyebilirsiniz. Kısacası dizileri beğenmemek için pek çok nedeniniz olabilir.

Bu listede yer alan dizilerse beğenmeyebileceğiniz dizilerden farklı olarak çok sayıda izleyicinin ve eleştirmenin beğendiği dizilerden oluşuyor. Dolayısıyla bu dizilere bir şans vermek isteyebilirsiniz. Çoğunluğun beğendiği dizilerin arasından eğer hoşunuza giden bir yapım olursa onu izlemeye başlayabilirsiniz.

Netflix Mini Dizileri Listesi

The Queen's Gambit

Inventing Anna

Godless

Alias Grace

Maid

Bodyguard

The Playlist

Clickbait

The Eddy

The Haunting: Tepedeki Ev

Yukarıda izleyicilerin en çok beğendiği Netflix mini dizileri bulunuyor. IMDb puanını, konusunu, oyuncu kadrosu da dahil olmak üzere bu dizi ile ilgili bilgilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

The Queen's Gambit

IMDb Puanı: 8,6

Yaş Sınırı: 15+

Oyuncular: Anya Taylor-Joy, Harry Melling, Thomas Brodie-Sangster, Marcin Dorocinski ve Isla Johnston

The Queen's Gambit, 50'li yıllarda bir yetimhanede keşfedilen satranç dehası genç bir kıza odaklanıyor. Satranç oynarken sergilediği büyük başarı, hayatının yıldızlığa kadar uzanmasını sağlar. Ne var ki küçük kızın ulaştığı başarı beraberinde birtakım olumsuzlukları da getirir.

En İyi Mini Dizi ve En İyi Kadın Oyuncu dallarında Altın Küre ödülleri kazanan dizi, 23 Ekim 2020 yılında Netflix'te yayımlandı.

Inventing Anna

IMDb Puanı: 6,8

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Julia Garner, Anna Chlumsky, Laverne Cox, Katie Lowes ve Anders Holm

Gerçek bir hikâyeden uyarlanan Inventing Anna, New York'un kalbini çalıp gözlerini büyüleyen Anna Delvey'nin peşine düşen ve kanıtlaması gereken çok şey olduğunu düşünen bir gazetecinin çabalarını konu alıyor.

Godless

IMDb Puanı: 8,3

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Michelle Dockery, Jeff Daniels, Merritt Wever, Jack O'Connell ve Thomas Brodie-Sangster

Kanun kaçağı Frank Griffin, çetesinin eski bir üyesinin peşine düşer. Çetenin lideri Frank'in sürdüğü izler, onu tamamen kadınların yaşadığı bir kasabaya götürür.

Alias Grace

IMDb Puanı: 7,7

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Sarah Gadon, Edward Holcroft, Anna Paquin, Rebecca Liddiard ve David Cronenberg

19. yüzyılda bir psikaytr, akli dengesi yerinde olmaması nedeniyle bir katilin affedilip affedilemeyeceğini sorguluyor. Aynı adlı romandan uyarlanan bu mini dizinin izleyicilerle buluşması biraz zaman aldı çünkü Margaret Atwood tarafından yazılan kitabın hakları daha ilk yayımlandığı yılda alınmaya çalışılmış olsa da uyarlama 25 yıldan biraz fazla sürdü.

Maid

IMDb Puanı: 8,4

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Margaret Qualley, Andie MacDowell ve Nick Robinson

Şiddetten kaçan genç bir anne, geçimini sağlamak ve çocuğuna daha iyi bir yaşam sunmak üzere hizmetçilik yapmaya başlar.

Dizinin toplam süresi yaklaşık olarak 9 saate dayanıyor. 2021 yılında izleyicilerle buluşan bu yapım kitaptan uyarlanan filmleri ya da dizileri izlemekten hoşlananların mutlaka ilgisini çekecektir.

Bodyguard

IMDb Puanı: 8,1

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Richard Madden, Keeley Hawes, Sophie Rundle ve Gina McKee

6 bölümlük mini bir dizi olan Bodyguard'da savaş gazisi olan David Budd, bir terör saldırısını engellemesi üzerine bir politikacıyı korumakla görevlendirilir.

The Playlist

IMDb Puanı: 7,5

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Edvin Endre, Christian Hillborg ve Ulf Stenberg

2000'li yılların başında internet kullanımının yaygınlaşması ve şarkıların yasal olmayan yollarla dinlenmeye başlanması ile müziğe ödeme yapma oranında düşüş yaşanırken Daniel Ek'in yasal bir müzik dinleme platformu olan Spotify'ı nasıl kurduğunu gösteriyor.

Clickbait

IMDb Puanı: 7,2

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Adrian Grenier, Zoe Kazan, Phoenix Raei, Jessie Collins ve Betty Gabriel

Bir aile babası olan Nick Brewer, kaçırıldıktan sonra kendini bir internet yayının ortasında bulur. Brewer'ın yakınları bunu ona kimin yaptığının peşine düşer.

The Eddy

IMDb Puanı: 7,2

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: André Holland, Joanna Kulig, Amandla Stenberg, Adil Dehbi ve Leïla Bekhti

Bir caz kulübünün sahibi, işini ve kızını korumaya çalışırken tehlikeli suçlara doğru sürüklenir. 2020 yılında yayımlanan dizi, caz sevenlerin karşısına sadece müziklerini dinlemek için bile seyredebileceği bir yapım olarak çıktı.

The Haunting: Tepedeki Ev

IMDb Puanı: 8,6

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Carla Gugino, Michiel Huisman ve Timothy Hutton

Geçmiş ve bugün arasında gidip gelen dağılmış bir aile, eski evlerine dair unutulmaz anılar ve onların oradan uzaklaşmak zorunda kalmasına neden olan korkunç olaylarla yüzleşir.

Bonus

Yukarıda yer alan Netflix mini dizileri hoşunuza gittiyse aşağıda yer alan yapımları da izlemeye başlayabilirsiniz.

The End of the F***ing World

IMDb Puanı: 8,1

Yaş Sınırı: 18+

Oyuncular: Jessica Barden ve Alex Lawther

The End of the F***ing World, küçük bir psikopat ile macera tutkunu genç bir kızın yolculuğunu konu alıyor. İlk olarak 8 bölümlük bir mini dizi olarak Netflix'te yayımlanan diziye olan yoğun ilginin ardından ikinci sezonu da yayımlandı. Dizinin her bölümü yaklaşık 20 dakika uzunluğundadır.

I Am Not Okay With This

IMDb Puanı: 7,5

Yaş Sınırı: 16+

Oyuncular: Sophia Lillis, Wyatt Oleff ve Kathleen Rose Perkins

Syd sessiz ve içe dönük bir lise öğrencisidir fakat günün birinde kendisinde bir tuhaflık olduğunu fark etmeye başlar. Bu tuhaflığın peşinden giderken hayatını kaybetmiş babası ile ilgili bir sırrı da öğrenecektir.

Dizinin her bölümü yaklaşık 20 dakika uzunluğundadır. Tek sezonluk bu dizinin 7 bölümü bulunuyor.

Netflix'teki en iyi mini dizileri sıraladığımız listenin böylelikle sonuna geldik. Sizin de listede olmasını istediğiniz bir mini dizi varsa aşağıda yer alan yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın.