Türk dizileri uzunluğu ve konuları olsun birçok defa eleştiri almış ve izleyiciler tarafından sürekli tartışılan bir konu olmuştur. Ancak bazı diziler vardır ki birçok izleyici tarafından sevilmiş ve benimsenmiştir. Türk dizileri sadece Türkiye’de değil birçok Asya ve Güney Amerika ülkelerinde yayımlanmış ve birçok izleyici tarafından beğenilmiştir. Hatta çoğu ülkede eski Türk dizileri yayınlanmaktadır. Peki milyonların izlediği en çok sevilen Türk dizileri neler? Gelin birlikte bakalım.

En Çok Sevilen Türk Dizileri

Leyla ile Mecnun

İşler Güçler

Kardeş Payı

Behzat Ç.

Avrupa Yakası

Sihirli Annem

Yılan Hikayesi

Bizimkiler

Yalan Dünya

1 Erkek 1 Kadın

Leyla ile Mecnun

Mecnun karakterinin Leyla’ya olan aşkı, İsmail karakterinin imkansızı beklemesi, Yavuz karakterinin sevgilisine kitap okuması ve bu karakterlerin başından geçen yüzlerce olay izleyiciler tarafından oldukça beğenilmiş ve her karakter bir izleyici tarafından benimsenmiştir. Absürd komedi tarzındaki dizi 2011 yılında hayatımıza girmiş birçok olaya değinmektedir. Gerek zaman yolculukları olsun gerek Mecnun’un dünyayı kurtarması olsun hem eğlenceli hem duygusal bir dizi diyebiliriz.

Aksakallı dedenin Mecnun’na öğüt vermesi Mecnun karakterinin bu öğütleri hiç bir şekilde dinlememesi, Erdal Bakkalın sürekli para peşinde koşması, İskender karakterinin ise ailesini geçindirmek için çabalaması izleyicileri hem güldürürken hem duygulandıran bir dizidir. Burak Aksak’ın senaristi olduğu dizi milyonlarca izleyici tarafından beğenilmiş hatta kitabı bile çıkmıştır.

Tür: Macera, Dram ve komedi

Oyuncular: Ali Atay, Serkan Keskin, Ahmet Mümtaz Taylan

IMDb Puanı: 9.1

İşler Güçler

Ahmet, Murat ve Sadi oyuncularının televizyonda tutulmaya çalışmaları, ancak çekmekte oldukları dizinin bir türlü rayına oturamaması komedi türündeki en sevilen televizyon dizileri arasında yer almaktadır. Selçuk Aydemir’in senaristi olduğu dizi, bir ekibin televizyon hayatında başına gelen absürd olayları anlatmaktadır. Karakterlerin adları gerçek isimleri ile aynı olmakla birlikte gerçek hayatta oynadıkları diğer dizilere de gönderme yapmaktadırlar.

Tür: Komedi

Oyuncular: Murat Cemcir, Ahmet Kural, Sadi Celil Cengiz

IMDb Puanı: 8.6

Kardeş Payı

Babalarının hayali olan ve yarım kalmış hikayeyi tamamlamaya çalışan iki karakter, Ali ile Metin, bor ile çalışan araba yapmaya çalışmaktadırlar. Projeleri için yatırım arayan gençler aynı zamanda tesisatçıdırlar. Kardeşleri olan feyza ise yanıp tutuştuğu aşkının peşinden koşmaktadır.

Baş karakterlerin isimleri babaları has beşiktaşlı olduğu için Beşiktaş’ın bir zamanların en iyi oyuncuları Metin, Ali ve Feyyaz’dan gelmektedir. Ancak son çocukları kız olduğu için Feyza ismini koymaktadır. Dizi’de birçok komik ve duygusal olay birlikte anlatılmaktadır. Selçuk Aydemir’in senaristi olduğu dizi birçok izleyici tarafından beğenilmiştir.

Tür: Aile, dram ve komedi

Oyuncular: Ahmet Kural, Murat Cemcir, Seda Bakan

IMDb Puanı: 8.6

Behzat Ç.

Bir Ankara polisiye dizisi olan Behzat Ç. en çok sevilen diziler arasında bulunmaktadır. Behzat komiser ekibi ile Ankara’da yaşanan cinayetleri çözmeye çalışmaktadır. Bu süreçte Behzat komiserin başından birçok travmatik olay geçmektedir, Behzat komiserin kızının ölümü ile birçok kişiyi duygulandıran dizi, bir dönemlerin en popüler dizileri arasında yer almaktaydı. Şu zamanlarda aynı ekip ile dizinin devamı çekilmesi konuşulmaktadır.

Dizi ayrıca bir bölümünde Leyla ile Mecnun dizisi ile ortak bölüm çekmiş ve Leyla ile Mecnun ekibini Behzat komiser ve ekipi İstanbul’dan Ankara'ya bir cinayeti çözmek için getirmiştir.

Tür: Suç, dram ve gizem

Oyuncular: Erdal Besikçioglu, Inanç Konukçu, Ege Aydan

IMDb Puanı: 8.8

Avrupa Yakası

Bir dergi de başa gelebilecek tüm olayları ele alan dizi, bir zamanların en çok izlenen dizisiydi. Günümüzde halen milyonlarca izleyicisi olan Avrupa Yakası, Gerek Aslı ile Cem’in aşkını gerekse Burhan Altıntop karakterinin tuhaf davranışları ile en çok sevilen diziler arasında yer alır. Ayrıca Aslı’nın erkek kardeşi Volkan ve arkadaşı Sertaç’ın saçma ancak bir o kadar da eğlenceli girişimcilik projelerine değinmektedir.

Tür: Komedi

Oyuncular: Gülse Birsel, Levent Üzümcü, Senay Gürler

IMDb Puanı: 8.6

Sihirli Annem

Herkesin aklında bir kere olsun geçtiği keşke sihirli güçlerim olsa dediği bir dönem mutlaka olmuştur. Sihirli Annem dizisinde perili ve normal insanların hikayeleri anlatılmaktadır. Kızının bir faani ile evlenmesine karşı çıkan Dudu peri, kızı ile damadını ayırmaya çalışmakta ve kızını ölümsüz olan bir kişi ile evlendirmek istemektedir. Televizyon dizisi bir zamanların en çok sevilen dizileri arasında yer almaktadır. Dizi çok beğenilmiş ve bir başka türü ile yeniden çekilmiştir.

Tür: Macera, komedi ve dram

Oyuncular: Damla Ersubasi, Nevra Serezli, Suat Sungur

IMDb Puanı: 3.7

Yılan Hikayesi

90’lı ve 2000’li yılların en sevilen polisiye filmlerinden olan Yılan Hikayesi, birçok izleyici tarafından beğenilmiş ve birçok ünlü sanatçıya konukluk etmiştir. İstanbul’a intikam almak için gelen Zeyno başrol Memoli ile tanışmış ve başlarından birçok macera dolu olay geçmiştir.

Tür: Macera, komedi ve aksiyon

Oyuncular: Memet Ali Alabora, Ayten Gökçer, Nail Kirmizigül

IMDb Puanı: 6.6

Bizimkiler

90’lı ve 2000’li yılların en sevilen dizileri arasında yer alan Bizimkiler, tam 13 yıl devam etmiş ve bir zamanların en uzun süreli dizisi olmuştur. Yerini şimdi başka dizilere bıraksada, o zamanlar severek izlenen en popüler diziler arasında yerini almıştır. Dizi, aynı apartmanda bulunan 7 farklı ailenin günlük yaşamlarını anlatmaktadır.

Tür: Komedi ve aile

Oyuncular: Ercan Yazgan, Cezmi Baskin, Halit Akçatepe

IMDb Puanı: 8.2

Yalan Dünya

Hataylı bir aile’nin İzmir’den gelen oyunculara evlerini kiralamıştır. Ancak ev sahipleri muhafazakar oldukları için kiracıları doktor ve evli olarak bilmektedirler. Bir süre sonra televizyonda komşularını gören aile işlerin gerçeğini anlamış ve kiracıları evinden çıkarmak istemiştir. Fakat ailenin damadı olan Selahattin’in çapkınlıklarını yakalayan kiracılar, evden çıkmamak için Selahattin ile anlaşma yapmakta ve bu sayede Cihangir’de bulunan evlerinde kirada kalmaya devam etmektedirler. Dizi’de birçok sanatçı ve ünlü bulunmaktadır.

Bu ekip bir televizyon dizisi çekmekte ve başlarına gelen komik ünlü hayatlarını anlatmaktadırlar. Yalan Dünya dizisinde diğer dizilerden farklı olarak dizi içinde bir dizi çekilmekte ve yayımlamaktadırlar.

Tür: Komedi

Oyuncular: Gülse Birsel, Altan Erkekli, Füsun Demirel

IMDb Puanı: 7.1

1 Erkek 1 Kadın

1 Erkek 1 Kadın olarak bilinen dizi, Zeynep ve Ozan’ın hikayesini anlatmaktadır. Zeynep karakteri evliliğe düşkün iken Ozan karakteri daha çok cinselliğe düşkündür. Bir zamanlar izleyiciyi ekranlara kilitleyen dizinin yeni bir türü gelecek mi diye konuşulmaktadır.

Tür: Komedi

Oyuncular: Demet Evgar, Emre Karayel, Hare Sürel

IMDb Puanı: 7.8

Bu içeriğimizde en çok sevilen Türk dizileri neler? Sizler için derledik. Sizler en çok hangi diziyi seviyorsunuz, daha önce bu dizileri izlediniz mi, bu listede sizce hangi diziler olmalıydı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.